Caso Rosenberg: condenan a Marlon Barrientos

El Juzgado Tercero Penal emitió este lunes, 27 de abril, una sentencia condenatoria contra Marlon Orlando Barrientos, alias "el Soldado", por su vinculación al caso que se inició por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.
El órgano jurisdiccional analizó los argumentos de las partes y resolvió dictar una pena de más de 4 años de prisión contra el sindicado, a quien se le atribuyeron cargos de asesinato y asociación ilícita.
Barrientos fue detenido en octubre de 2025 por su presunta vinculación con el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, ocurrido el 10 de mayo de 2009. Quedó a disposición de la justicia tras ingresar al territorio guatemalteco procedente de Estados Unidos en un vuelo para personas retornadas que han incumplido los requisitos migratorios de aquel país.
La orden de aprehensión en su contra fue ejecutada por las fuerzas de seguridad en el interior de las oficinas de recepción de retornados que el Instituto Guatemalteco de Migración atiende en la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicada en la zona 13 capitalina.
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Señalamientos contra "el Soldado"
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Barrientos, alias "el Soldado", sería quien condujo el vehículo en el que se transportaron los asesinos del abogado Rosenberg. En ese sentido, era buscado a nivel nacional e internacional desde hace más de 10 años.
Tras quedar a disposición de los órganos de justicia, finalmente este jueves se llevó a cabo la audiencia de primera declaración en su contra, donde la fiscalía presentó los indicios para respaldar los señalamientos en su contra.
Luego de analizar los argumentos del Ministerio Público y de la defensa de Barrientos, el juez a cargo consideró que existían elementos que podrían respaldar la posible implicación del sospechoso en el crimen, por lo que dictó auto de procesamiento contra el procesado en octubre de 2025 y hoy, cinco meses después, se emitió la condena.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7