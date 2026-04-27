 Operativo naval en lago de Atitlán: acciones de cutoridades
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Autoridades realizan operativo naval en el Lago de Atitlán

Según detallaron, estas acciones buscan fortalecer la seguridad de los turistas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones.

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Operativo naval en el Lago de Atitlán, Sololá. , Ministerio Público
Operativo naval en el Lago de Atitlán, Sololá. / FOTO: Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) implementó este lunes 27 de abril un operativo de control en el Lago de Atitlán, en el departamento de Sololá, en coordinación con la Comandancia y Capitanía Lacustre de la localidad y la División de Seguridad Turística de la Policía Nacional Civil (PNC), con el objetivo de fortalecer la seguridad turística.

El Departamento de Información y Prensa del ente investigador indicó que las diligencias fueron coordinadas por la Agencia Fiscal de la Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros con sede en Panajachel.

El despliegue tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de la documentación de las embarcaciones y las normas de seguridad para la navegación en este importante destino turístico del país.

Como resultado del operativo, las autoridades inspeccionaron un total de 20 embarcaciones, de las cuales tres presentaban documentación incompleta, por lo que se les dio seguimiento a los casos conforme a la normativa vigente.

Durante la jornada también se brindó atención a 147 personas, entre ellas 67 turistas extranjeros y 80 nacionales. A los visitantes se les proporcionó orientación sobre el uso adecuado del chaleco salvavidas, así como información sobre mecanismos de denuncia y números de emergencia.

Las autoridades indicaron que se mantendrá este tipo de acciones buscan fortalecer la seguridad de los turistas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones en el Lago de Atitlán.

Caso Jesler Palacios: Kenzy fue clave en su localización en el lago de Atitlán

Después de siete días de búsquedas intensas, Kenzy fue fundamental para ubicar a Jesler Palacios, quien falleció trágicamente en Atitlán.

Localizan cuerpo de hombre desaparecido en lago de Atitlán

El pasado 10 de abril fue localizado el cuerpo sin vida de un joven que permaneció desaparecido por casi siete días. La búsqueda en el área de la Bahía del lago de Atitlán, en Panajachel, departamento de Sololá, estuvo a cargo de equipos especializados en rescates acuáticos y elementos caninos.

De acuerdo con la información compartida, el pasado sábado, 4 de abril, en horas de la tarde se registró un incidente en el referido cuerpo de agua, donde Gessler Estuardo Palacios Recinos se habría lanzado desde un vehículo acuático. Desde entonces, se desconocía su paradero, por lo que se inició de inmediato con el proceso para intentar ubicarlo.

Elementos de la sección de rescate y salvamento acuático "Hombres Rana", de los Bomberos Voluntarios, llevaron a cabo la activación y operaciones. En las extensas jornadas, trabajaron utilizando dos lanchas y realizaron múltiples inmersiones de buceo a 210 pies de profundidad.

También trabajaron con un dron subacuático para ampliar el área de rastreo, este equipo se denomina "AQUAEYE" y, según los bomberos, es un escáner submarino.

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