 Usac confirma ataque cibernético
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Usac confirma ataque cibernético

La Universidad Rafael Landívar también analiza la información que circula en redes sociales, sobre una posible filtración de datos.

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Foto: Archivo.
rectoria en campus central de la universidad de san carlos de guatemala usac foto -soy usac / FOTO:

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) confirmó un ataque cibernético este lunes 27 de abril; sin embargo los sistemas de servicios y bases de datos no fueron alterados. ni manipulados. 

Marco Fuentes, jefe del Departamento de Procesamiento de Datos de la Usac, explicó que personal de procesamiento de datos realizó un análisis del sistema integrado de información financiera y se determinó que se tuvo un ataque cibernético.

"Los sistemas de servicios y bases de datos no fueron alterados ni manipulados, el vector de ataque llegó a través del módulo de reportes, el cual es información pública y es accesible a todas las personas", manifestó. 

Marco Fuentes, jefe del Departamento de Procesamiento de Datos de la Usac.

Fuentes agregó que el departamento de procesamiento de datos estará fortaleciendo los sistemas y servicios de la Usac, "Al personal administrativo docente y de servicios, se les hace saber que su información personal de contacto y de historial salarial se encuentra debidamente resguardada", añadió. 

Mientras que la Universidad Rafael Landívar a través de un comunicado indicó que ante la información que circula en redes sociales sobre una posible filtración de datos, un equipo multidisciplinario se encuentra analizando la información para verificar su veracidad y alcance.


"Agradecemos mantener la calma y atender únicamente la información que se traslade por medio de nuestros canales oficiales. Una vez se concluya el análisis, compartiremos una actualización de la situación", indicó

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