 Vinculados a red de "narco-repostería" enfrentarán proceso penal
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Vinculados a red de "narco-repostería" enfrentarán proceso penal

Entre los implicados en la venta de productos de repostería con droga oculta se encuentran dos exagentes de PNC.

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El operativo contra "narco repostería" dejó 12 detenidos y varios artículos decomisados., PNC
El operativo contra "narco repostería" dejó 12 detenidos y varios artículos decomisados. / FOTO: PNC

El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales resolvió este martes, 28 de abril, ligar a proceso penal a nueve personas, incluidos dos exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada a la venta de drogas ocultas en productos de repostería.

La operación, denominada "Narco Repostería", fue ejecutada a finales de marzo pasado por agentes antinarcóticos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC, en coordinación con la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad y otras fiscalías, en el marco del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG). Las diligencias incluyeron 15 allanamientos realizados en distintos puntos de Guatemala y Sacatepéquez.

Según las investigaciones, la estructura criminal elaboraba y distribuía drogas en presentaciones como cupcakes, brownies, galletas, gomitas y otros dulces, los cuales eran comercializados en distintos sectores del país, incluso mediante servicios de paquetería y reparto a domicilio.

De acuerdo a la información obtenida, el Ministerio Público presentó los indicios racionales suficientes para que la referida judicatura ligara a proceso y enviara a prisión preventiva a Alejandra Girón, Marcela Zaldívar, Marvin Estuardo Juárez, Jackeline Gabriela Santos Andrino, Sofía Corina Salazar, Cristian Ulúa y Byron Leonel Girón por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.

Asimismo, se resolvió dictar auto de procesamiento en contra de los exagentes policiales, Mario Luarca y Marlon Choto, por el delito de incumplimiento de deberes.

A estas personas, el juez de turno resolvió beneficiarlas con medidas sustitutivas que consisten en arresto domiciliario, arraigo entre otras que no fueron especificadas.

Además, el juez le dio un plazo de tres meses al MP para finalizar con la investigación, por lo que la audiencia de etapa intermedia quedó programada para el 7 de agosto a partir de las 10 de la mañana.

Operativos simultáneos

Entre los capturados figura un hombre de 58 años, detenido en la zona 4 de Mixco por el delito de lavado de dinero y otros activos. En el mismo sector, en la vivienda de una mujer de 48 años, las autoridades localizaron droga, dinero en efectivo, computadoras y vehículos de alta gama.

En otros operativos, realizados en zonas 1 y 11 de la capital, fueron capturadas y recapturadas varias personas vinculadas a la red, algunas con antecedentes por delitos relacionados con drogas, portación ilegal de armas y extorsión. En estos inmuebles se incautaron sustancias ilícitas, teléfonos móviles y equipo informático.

Asimismo, en la colonia Mirador, zona 11, se decomisaron diversos tipos de droga, entre ellas marihuana, cocaína, metanfetamina en su modalidad "tusi", psilocibina y ketamina, además de vehículos y dispositivos electrónicos.

De manera simultánea, las autoridades realizaron un allanamiento en una finca ubicada en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, donde localizaron un invernadero con más de 1,400 plantas de marihuana, así como droga lista para su distribución, una escopeta y la captura de un hombre de 36 años.

En total, las fuerzas de seguridad reportaron cuatro capturas en flagrancia, seis órdenes de aprehensión ejecutadas y la notificación de dos nuevos procesos a personas ya privadas de libertad.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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