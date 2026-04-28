Sector empresarial rechaza bloqueos y advierte impacto económico

Los sectores empresarial y exportador se pronunciaron con respecto a la jornada de bloqueos que se observa este martes, 28 de abril, en diferentes puntos del país. Grupos de veteranos militares mantienen cierres en carreteras como medida de protesta para exigir la aprobación de leyes que les permitan obtener beneficios económicos.
Por medio de un comunicado, la Cámara de Industria señaló que cuando se bloquean rutas, se detiene mucho más que el tránsito, pues se afecta a miles de guatemaltecos que necesitan trasladarse para acceder a servicios de salud, educación y asistir a sus empleos. Además, este tipo de medidas paraliza procesos productivos, retrasa entregas, se encarecen operaciones y se pone en riesgo el abastecimiento oportuno de bienes esenciales.
Mientras tanto, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) expresó: "respetamos el derecho a la manifestación pacífica y, a la vez, reconocemos e instamos a respetar el derecho a la libre locomoción, enmarcado en la legislación nacional vigente en Guatemala".
Sector exportador se pronuncia
La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) señaló que los bloqueos vulneran la libre locomoción, por lo que enfatizó que tomar estas medidas violenta los derechos fundamentales, contraviene el orden jurídico y debe ser atendido conforme a la ley.
Asimismo, mencionó que en una coyuntura económica "crítica", cada hora de bloqueo pone en riesgo empleos, exportaciones y afecta directamente la economía de miles de familias guatemaltecas.
"Guatemala no puede permitir acciones que comprometan la salud, la estabilidad y la actividad productiva del país", expresó el sector exportador, a la vez que demandó a las autoridades actuar de inmediato, conforme a sus obligaciones constitucionales y legales, para restablecer la libre locomoción.