 Reportan tiroteo frente a un centro comercial de zona 16 HOY
Nacionales

Fotos: Tiroteo frente a centro comercial de la zona 16 deja un fallecido

Autoridades reportaron un cierre vial en la diagonal 45, frente al 10-51 de Vista Hermosa IV, zona 16 tras un tiroteo.

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El ataque armado fue confirmado por autoridades viales, quienes reportaron un cierre vial en el área., Cortesía.
El ataque armado fue confirmado por autoridades viales, quienes reportaron un cierre vial en el área. / FOTO: Cortesía.

La tranquilidad con la que varios compradores permanecían en un centro comercial de la zona 16 se vio interrumpida por un tiroteo que, según reportes oficiales, dejó un fallecido y dos heridos. Autoridades de tránsito confirmaron el hecho de violencia y ubicaron el escenario del crimen en la diagonal 45, frente al 10-51 de Vista Hermosa IV, zona 16 capitalina.

Al lugar acudieron unidades de los Bomberos Voluntarios y de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el escenario del crimen. Asimismo, se espera que las primeras investigaciones logren establecer lo que realmente ocurrió, porque algunos curiosos comentaron varios escenario que no han sido corroborados.

Tiroteo frente a centro comercial de zona 16 deja un fallecido | Cortesía

Tiroteo frente a centro comercial de zona 16 deja un fallecido / Cortesía

Tiroteo frente a centro comercial de zona 16 deja un fallecido | Cortesía

Tiroteo frente a centro comercial de zona 16 deja un fallecido / Cortesía

Tiroteo frente a centro comercial de zona 16 deja un fallecido | Cortesía

Tiroteo frente a centro comercial de zona 16 deja un fallecido / Cortesía

Tiroteo frente a centro comercial de zona 16 deja un fallecido | Cortesía

Tiroteo frente a centro comercial de zona 16 deja un fallecido / Cortesía

Tiroteo frente a centro comercial de zona 16 deja un fallecido | Cortesía

Tiroteo frente a centro comercial de zona 16 deja un fallecido / Cortesía

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, compartió información confirmando que dos heridos fueron trasladados hacia un centro asistencial tras el tiroteo de Vista Hermosa IV. Asimismo, compartió una fotografía en la que se ve a varias personas alrededor del escenario del crimen.

Las imágenes compartidas, por una cortesía, evidenciaron que en el lugar también quedaron tiradas en el asfalto dos motocicletas. Asimismo, se evidenció que dos cuerpos quedaron sobre el asfalto, aunque uno de ellos fue trasladado hacia un centro asistencial.

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Cierre vial por tiroteo en zona 16

Cabe destacar que el cierre vial que se experimenta en este sector de Vista Hermosa IV, zona 16, afecta principalmente a los automovilistas que salen de Santa Catarina Pinula, con dirección a las zonas 15, 16, 17 y 24.

En el escenario del crimen se espera la llegada de fiscales del Ministerio Público para realizar las diligencias de identificación del fallecido. 

Las imágenes también revelaron que uno de los proyectiles de arma de fuego terminó impactando en un vidrio. En un video que circula en redes sociales se habla de lo ocurrido, pero la versión oficial no ha sido revelada por las autoridades.

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