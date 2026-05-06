 Suspenden condena al exalcalde de Santa Catarina Pinula
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Cámara Penal deja en suspenso condena contra exalcalde de Santa Catarina Pinula

La Sala Tercera deberá emitir una nueva resolución en este caso donde se vincula a Víctor Alvarizaes con una supuesta "campaña negra".

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El exalcade de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, en Torre de Tribunales el miércoles 25 de marzo de 2026., Ángel Oliva/EU
El exalcade de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, en Torre de Tribunales el miércoles 25 de marzo de 2026. / FOTO: Ángel Oliva/EU

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó en suspenso la condena emitida por la Sala Tercera de Apelaciones en contra del exalcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes, y le ordenó emitir un nuevo fallo dentro del caso que se sigue en su contra.

El expediente en el que se señala al exfuncionario se relaciona con una supuesta campaña negra que se habría creado en contra del actual jefe edil de ese municipio de Guatemala, Sebastián Siero, quien también preside la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

En mayo de 2025, la referida sala revocó la sentencia absolutoria otorgada por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal a favor de Alvarizaes. En su resolución, los magistrados ordenaron que el exjefe edil fuera sentenciado a 12 años y seis meses de prisión por el delito de peculado por sustracción.

Además, se le impuso una multa de 50 mil quetzales y se le revoca la medida sustitutiva. En ese sentido, se ordena su inmediato ingreso a un centro de detención.

Con relación a Luisiño Sánchez, exvocero del a referida comuna y quien también fue absuelto en el mismo caso, la Sala Tercera confirmó la resolución de la jueza Patricia Veraz Castillo y lo dejó en libertad.

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Acerca del caso

Alvarizaes y Sánchez fueron señalados por el Ministerio Público (MP) de supuestamente utilizar recursos públicos para realizar una "campaña negra" contra el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, por lo cual se pedía una pena de siete años de prisión contra el exjefe edil y de cuatro contra el exportavoz.

Siero, quien compareció en calidad de testigo y rindió su declaración en el juicio que se inició en noviembre de 2024, se refirió a los hechos que se habrían registrado.

Explicó que en 2019 se había suscrito un contrato con una empresa para el manejo de las redes sociales institucionales. Sin embargo, mencionó que hubo oposición de su parte al ser conocido el tema en el Concejo, ya que se consideró que la municipalidad ya tenía una dirección de comunicación social, así que se estaría duplicando el gasto.

Tras analizar los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal consideró que no se respaldaron tales acusaciones y el pasado 29 de noviembre resolvió absolver a ambos sindicados.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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