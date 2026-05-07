Cámara capta accidente entre tuc tuc y moto en Guastatoya

Un aparatoso accidente de tránsito quedó registrado en video por una cámara de seguridad en la colonia Hichos, en Guastatoya, El Progreso, donde un tuc tuc y una motocicleta colisionaron violentamente luego de que el motorista no respetara una señal de alto.
En las imágenes se observa cómo el conductor de la motocicleta circulaba a excesiva velocidad y no detiene la marcha al llegar a una intersección señalizada, impactando de lleno contra el tuc tuc que avanzaba correctamente por la vía. El choque ocurrió de forma repentina y de gran fuerza, generando un fuerte impacto entre ambos vehículos.
Producto de la colisión, ambos conductores salieron expulsados y terminaron tendidos sobre la cinta asfáltica. Sin embargo, segundos después logran incorporarse por sus propios medios, mientras vecinos del sector se aproximan rápidamente para auxiliarlos y verificar su estado de salud.
El video también muestra que el tuc tuc no llegó a volcarse gracias a que una banqueta detuvo parcialmente su movimiento tras el impacto, lo que evitó consecuencias más graves.
Las autoridades confirmaron que el tuc tuc era conducido por una mujer, quien no requirió traslado a un centro asistencial debido a que únicamente presentó golpes leves. En el caso del motociclista, este salió proyectado varios metros tras el choque y sufrió una fuerte caída, aunque también logró levantarse posteriormente.
Ambos vehículos resultaron con daños materiales considerables en su carrocería, según se aprecia en las imágenes captadas por la cámara de seguridad.
Multa por no respetar la señal de alto
De acuerdo con la normativa vigente en Guatemala, no respetar una señal de alto —ya sea vertical o semafórica— conlleva una multa de Q200.00, según el Artículo 181 del Reglamento de Tránsito. Esta sanción aplica para infracciones relacionadas con ignorar señales como "ALTO", "Ceder el paso" o la luz roja del semáforo.
Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a respetar la señalización vial, reducir la velocidad en intersecciones y conducir con precaución para evitar este tipo de accidentes que, aunque en este caso no dejaron víctimas graves, pudieron tener consecuencias más serias.