Rescatan a piloto y recuperan cisterna robada en Escuintla

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la recuperación de un camión cisterna cargado con aproximadamente 3 mil 600 litros de combustible, el cual había sido robado en el kilómetro 97 de la ruta al Puerto San José, en el departamento de Escuintla.
De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió luego de que varias personas armadas interceptaran la marcha del piloto de la unidad. Esta situación fue reportada a las autoridades a través de una denuncia ciudadana, lo que permitió activar un operativo de rastreo en el sector.
Tras una intensa búsqueda, los agentes de la comisaría 31 localizaron la cisterna entre cañaverales en el kilómetro 92 de la misma ruta. En el interior del vehículo fue encontrado y rescatado el piloto, quien permanecía retenido.
Implicados en robo logran escapar
Según la PNC, al notar la presencia de los agentes, varios individuos que estarían implicados en el robo del vehículo de transporte de carga optaron por escapar internándose entre los cañaverales para evitar su captura.
En el lugar donde fue recuperada la unidad también fue localizada otra cisterna que, presuntamente, sería utilizada para trasegar el combustible robado.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables de este hecho delictivo.
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Tras persecución, capturan a presuntos asaltabuses en Escuintla
Tres presuntos integrantes de una banda dedicada al asalto de autobuses fueron capturados por agentes de la PNC, luego de una persecución que se originó tras la alerta de ciudadanos sobre un robo que se estaba cometiendo por parte de los sospechosos. El operativo se llevó a cabo a finales de marzo pasado en el departamento de Escuintla.
De acuerdo con el informe policial, la rápida respuesta de los agentes de la comisaría de Escuintla permitió ubicar un autobús extraurbano que cubría la ruta entre Escuintla y Sacatepéquez, donde los pasajeros estaban siendo víctimas de robo.
Según las autoridades, los sospechosos descendieron de la unidad de transporte al verse descubiertos y dispararon contra los policías antes de internarse en cañaverales de una finca cercana. Fue en ese momento que se inició una persecución para poder ponerlos a disposición de la justicia. Finamente, los agentes lograron darles alcance y capturarlos.