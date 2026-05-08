Localizan accesorios para armas en bodega de la zona 13

Elementos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC), informaron, este viernes, 8 de mayo de 2026, que localizaron varios accesorios para arma de fuego dentro de una bodega de importación y exportación de la zona 13 capitalina.
Las autoridades explicaron que el hallazgo es resultado de las acciones de inspección y control que se implementaron en este lugar.
La PNC reportó que la incautación de diversos accesorios y componentes para armas de fuego dio el siguiente resultado:
• 3 percutores Super Dynamic
• 4 carabinas plegables Mil-Spec
• 1 guarda manos MOE de polímero
• 2 empuñaduras verticales
• 1 montura de correa
• 4 empuñaduras MOE de polímero
• 3 correas ambidiestras
• 3 palancas de carga ambidiestras
• 1 culata M4 parte superior 5.56
• 1 placa de cubierta de correa original para Glock
• 2 tolvas de acero para AR15 calibre 5.56/.223
Según las fuerzas de seguridad, los accesorios localizados fueron embalados para continuar con las investigaciones y determinar su procedencia, legalidad y posible destino.
También consulte: Insivumeh reporta temblor de 4.1 grados en el sur del país