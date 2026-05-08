 Localizan accesorios para armas en bodega de la zona 13
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Localizan accesorios para armas de fuego en bodega de la zona 13

Autoridades investigan el origen y destino de los accesorios localizados en las bodegas de la zona 13 capitalina.

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Los ilícitos serán decomisados por las autoridades, tras las diligencias., PNC de Guatemala.
Los ilícitos serán decomisados por las autoridades, tras las diligencias. / FOTO: PNC de Guatemala.

Elementos de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC), informaron, este viernes, 8 de mayo de 2026, que localizaron varios accesorios para arma de fuego dentro de una bodega de importación y exportación de la zona 13 capitalina.

Las autoridades explicaron que el hallazgo es resultado de las acciones de inspección y control que se implementaron en este lugar.

La PNC reportó que la incautación de diversos accesorios y componentes para armas de fuego dio el siguiente resultado:

•      3 percutores Super Dynamic

•      4 carabinas plegables Mil-Spec

•      1 guarda manos MOE de polímero

•      2 empuñaduras verticales

•      1 montura de correa

•      4 empuñaduras MOE de polímero

•      3 correas ambidiestras

•      3 palancas de carga ambidiestras

•      1 culata M4 parte superior 5.56

•      1 placa de cubierta de correa original para Glock

•      2 tolvas de acero para AR15 calibre 5.56/.223

Según las fuerzas de seguridad, los accesorios localizados fueron embalados para continuar con las investigaciones y determinar su procedencia, legalidad y posible destino.

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El ente científico informó que el movimiento sísmico ocurrió a las 3:55:37 horas.

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