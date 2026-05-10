Desarrollan operativos contra carreras clandestinas

Para evitar accidentes de tránsito durante este domingo, 10 de mayo de 2026, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollan operativos de prevención en varias carreteras del país, especialmente en contra de las carreras clandestinas. Agentes de la comisaría 74 y del Departamento de Tránsito de la PNC ubicaron puestos de registro en el kilómetro 30 de la carretera Interamericana, área del departamento de Sacatepéquez.
En este sector, los uniformados hacen revisiones preventivas a los conductores de carros y motocicletas. Asimismo, los agentes del orden revisan que los transeúntes viajen con la documentación en orden, como licencia de conducir, tarjeta de circulación y constancia del pago del Impuesto de Circulación.
Las autoridades indicaron que hasta el momento se han identificado a 255 ciudadanos y han solicitado 197 solvencias en los operativos contra las carreras clandestinas. Los agentes de la PNC también han impuesto 53 multas por modificaciones en escapes y por carecer de licencia o portarla vencida.
Los uniformados también han sancionado a otros conductores por realizar maniobras temerarias o no permitidas en la vía pública. En el puesto de registro de Sacatepéquez, los agentes de la PNC instalaron señalización que consta de conos anaranjados y anuncios que dicen "puesto de control".
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Llamado a evitar carreras clandestinas
La PNC hizo un llamado a la población para conducirse con precaución en las vías públicas, durante este domingo, 10 de mayo de 2026. Asimismo, pidieron a los conductores que porten documentos y placas de circulación de forma visible.
Las autoridades pidieron evitar maniobras temerarias; recordando que la responsabilidad al volante contribuye a proteger la vida propia y la de los demás usuarios de la vía.
Durante el ejercicio, los agentes también revisan a los conductores y pasajeros para que no porten armas de fuego sin licencia u otros objetos para cometer delitos.