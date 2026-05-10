 Desarrollan operativos contra carreras clandestinas
Nacionales

Desarrollan operativos contra carreras clandestinas

Autoridades viales implementan puestos de control contra carreras clandestinas en varias carreteras, incluyendo el departamento de Sacatepéquez.

Compartir:
Los agentes de la PNC realizan la revisión de carros y motocicletas en distintas rutas., PNC de Guatemala.
Los agentes de la PNC realizan la revisión de carros y motocicletas en distintas rutas. / FOTO: PNC de Guatemala.

Para evitar accidentes de tránsito durante este domingo, 10 de mayo de 2026, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollan operativos de prevención en varias carreteras del país, especialmente en contra de las carreras clandestinas. Agentes de la comisaría 74 y del Departamento de Tránsito de la PNC ubicaron puestos de registro en el kilómetro 30 de la carretera Interamericana, área del departamento de Sacatepéquez.

En este sector, los uniformados hacen revisiones preventivas a los conductores de carros y motocicletas. Asimismo, los agentes del orden revisan que los transeúntes viajen con la documentación en orden, como licencia de conducir, tarjeta de circulación y constancia del pago del Impuesto de Circulación.

Las autoridades indicaron que hasta el momento se han identificado a 255 ciudadanos y han solicitado 197 solvencias en los operativos contra las carreras clandestinas. Los agentes de la PNC también han impuesto 53 multas por modificaciones en escapes y por carecer de licencia o portarla vencida.

Los uniformados también han sancionado a otros conductores por realizar maniobras temerarias o no permitidas en la vía pública. En el puesto de registro de Sacatepéquez, los agentes de la PNC instalaron señalización que consta de conos anaranjados y anuncios que dicen "puesto de control".

En otras noticias: PMT prevé complicaciones viales por el Día de la Madre

PMT prevé complicaciones viales por el Día de la Madre

Autoridades viales pidieron mantener la calma en el tránsito, para no complicar el paso durante el Día de la Madre.

Llamado a evitar carreras clandestinas

La PNC hizo un llamado a la población para conducirse con precaución en las vías públicas, durante este domingo, 10 de mayo de 2026. Asimismo, pidieron a los conductores que porten documentos y placas de circulación de forma visible.

Las autoridades pidieron evitar maniobras temerarias; recordando que la responsabilidad al volante contribuye a proteger la vida propia y la de los demás usuarios de la vía.

Durante el ejercicio, los agentes también revisan a los conductores y pasajeros para que no porten armas de fuego sin licencia u otros objetos para cometer delitos.  

Desarrollan operativos contra carreras clandestinas | PNC

Desarrollan operativos contra carreras clandestinas / PNC

Desarrollan operativos contra carreras clandestinas | PNC

Desarrollan operativos contra carreras clandestinas / PNC

Desarrollan operativos contra carreras clandestinas | PNC

Desarrollan operativos contra carreras clandestinas / PNC

Desarrollan operativos contra carreras clandestinas | PNC

Desarrollan operativos contra carreras clandestinas / PNC

Desarrollan operativos contra carreras clandestinas | PNC

Desarrollan operativos contra carreras clandestinas / PNC

En Portada

Madres solteras relatan experiencias y motivacionest
Nacionales

Madres solteras relatan experiencias y motivaciones

07:30 AM, Mayo 10
Accidente de autobús en ruta al Atlántico deja 15 heridost
Nacionales

Accidente de autobús en ruta al Atlántico deja 15 heridos

07:38 AM, Mayo 10
Evacuación del MV Hondius en Tenerife inició tras brote de hantavirust
Internacionales

Evacuación del MV Hondius en Tenerife inició tras brote de hantavirus

08:02 AM, Mayo 10
PMT prevé complicaciones viales por el Día de la Madret
Nacionales

PMT prevé complicaciones viales por el Día de la Madre

07:00 AM, Mayo 10
Fallece el padre de Hansi Flick previo al clásico españolt
Deportes

Fallece el padre de Hansi Flick previo al clásico español

07:09 AM, Mayo 10

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalMinisterio PúblicoReal MadridJusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos