 Pobladores exigen que aldea El Cerinal pase a ser municipio
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Pobladores buscan aval legislativo para crear municipio de El Cerinal

Los habitantes de esta aldea de Barberena, Santa Rosa, protestan frente al Congreso.

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Manifestantes piden declarar la aldea El Cerinal como municipio., Dayana Rashón/EU
Manifestantes piden declarar la aldea El Cerinal como municipio. / FOTO: Dayana Rashón/EU

Un grupo de vecinos de El Cerinal, del municipio de Barberena, Santa Rosa, se trasladó este lunes 11 de mayo a la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde lleva a cabo una manifestación en los alrededores del Congreso de la República, específicamente sobre la 8ª avenida, para exigir la aprobación de la iniciativa de ley 5558.

La referida propuesta, presentada en junio de 2022 por los entonces diputados Boris España, María Eugenia Castellanos y Roberto Calderón, plantea elevar la referida aldea a la categoría del municipio.

Los manifestantes acudieron al referido punto desde horas de la madrugada. Portando carteles y utilizando megáfonos, buscan hacerse escuchar para que se otorgue el respaldo del pleno y pueda ser admitido el proyecto de ley.

"Urge nuestra autonomía. Iniciativa 5558. El Cerinal", "Exigimos agenden la iniciativa 5558", "15 años de gestión, diputados agenden la tercera lectura de la 5558: ‘El Cerinal Municipio", se lee en las pancartas que portan los pobladores de esa localidad.

Acerca de la propuesta

La iniciativa 5558 fue presentada hace cuatro años en el Congreso. En la entrega oficial de la propuesta a la Dirección Legislativa participaron representantes del comité de Vecinos Unidos para Vencer por El Cerinal, quienes han llevado a cabo las gestiones administrativas y solicitaron la intermediación de los parlamentarios para que su petición se haga realidad.

"Esto es un logro de los vecinos de la aldea El Cerinal, quienes han realizado las gestiones en las instituciones antes del año 2019, fecha que entregaron la documentación al Congreso de la República. Ellos buscan convertirse en el municipio 341 del país", informó el entonces parlamentario España en esa ocasión.

Los diputados ponentes señalaron que la prorpuesta cumplía con los requisitos y destacaron que se trataba de un logro de los pobladores que buscan el desarrollo económico y social para su comunidad.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

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