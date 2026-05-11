 Video exhibe nueva agresión contra una agente de la PMT
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Video muestra nueva agresión contra una agente de la PMT

En los últimos días se han registrado varios ataques contra agentes de la PMT.

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Nueva agresión a una agente de la PMT., Captura de pantalla video de Facebook.
Nueva agresión a una agente de la PMT. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.

Un nuevo caso de agresión contra una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) quedó registrado en video, esta vez en Cobán, Alta Verapaz, donde una mujer atacó físicamente a una oficial mientras esta realizaba labores de ordenamiento vehicular.

En las imágenes, captadas por un testigo, se observa el momento en que la agresora se abalanza a golpes contra la agente, sin lograr impactarla de manera clara. Sin embargo, ambas terminan en un forcejeo en plena vía pública, generando tensión entre los presentes.

Posteriormente, la agente logra someter a la mujer en el suelo. En ese momento, otro elemento de tránsito interviene para separar a las involucradas y asistir a su compañera, mientras la agresora se levanta y huye corriendo del lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué originó el enfrentamiento ni si la mujer fue detenida tras el incidente.

Ataques recientes contra agentes de tránsito

Este hecho se suma a una serie de agresiones recientes contra personal de la PMT en distintos puntos del país. El 7 de mayo, una agente de tránsito fue atacada a balazos mientras realizaba labores de ordenamiento vehicular en Salamá, Baja Verapaz.

En ese caso, un hombre le disparó en múltiples ocasiones, dejándola herida en la cinta asfáltica. Posteriormente fue trasladada a un centro asistencial, donde permaneció hospitalizada, mientras que el atacante fue capturado.

Difunden video del momento exacto en que atacan a balazos a agente de la PMT en Salamá

Cámara capta cómo atacan a balazos a agente de la PMT en Salamá, Baja Verapaz.

Asimismo, un día después se registró otra agresión contra una agente de la PMT en San Miguel Petapa, donde una mujer descendió de un vehículo para atacarla físicamente tras inconformidades con las disposiciones de tránsito. El hecho también quedó grabado en video, aunque no se ha confirmado si la agresora fue detenida.

Video: Agente de la PMT es agredida en San Miguel Petapa

La agresión contra la agente de la PMT de San Miguel Petapa quedó captada en video.

Las autoridades han reiterado su preocupación por el aumento de agresiones contra personal de tránsito en el ejercicio de sus funciones.

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