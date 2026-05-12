 PNC desactiva cámaras vinculadas a pandillas
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PNC desactiva más cámaras de videovigilancia vinculadas a pandillas

El operativo se llevó a cabo en la zona 7 capitalina.

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Un integrante de la PNC retira cámaras de videovigilancia vinculadas a pandillas en La Bethania, zona 7., PNC
Un integrante de la PNC retira cámaras de videovigilancia vinculadas a pandillas en La Bethania, zona 7. / FOTO: PNC

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer este martes, 12 de mayo, los resultados de un nuevo operativo implementado por parte de diferentes equipos de la Policía Nacional Civil (PNC) en la Ciudad de Guatemala en seguimiento de las acciones para combatir las pandillas que operan en el país.

De acuerdo con la información compartida por la institución, fueron ubicadas ocho cámaras de video que estaban instaladas en postes del alumbrado eléctrico y otras estructuras y que aparentemente servían para que los integrantes de las referidas redes delictivas pudieran mantener una vigilancia activa de la zona.

Los dispositivos vinculados con las pandillas fueron hallados en diferentes puntos de la colonia La Bethania, en la zona 7 capitalina, a donde acudieron los agentes e investigadores y procedieron a la desactivación y retiro de los referidos equipos.

Las diligencias por parte de la PNC en esa y otras localidades continúan durante la presente jornada. Se utilizan insumos tecnológicos como drones y otras técnicas para hacer inspeccionar los diferentes sectores y determinar posibles irregularidades.

En ese contexto, la entidad hizo un llamado a la población para que si tiene algún dato que pueda ayudar en el combate a la delincuencia se comunique a la línea 110 para hacer sus reportes, que pueden ser de forma anónima.

Retiro de cámaras en "El Gallito"

Las fuerzas de seguridad implementaron la semana pasada un operativo en el marco del cual fueron retiradas cámaras de videovigilancia que estaban instaladas en las calles del barrio "El Gallito", en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, las cuales estarían vinculadas con las pandillas.

En esa ocasión se desarrollaron acciones en las que participaron equipos de diferentes unidades de la PNC, incluidas la División Especializada en Investigación Criminal, la Subdirección General de Tecnología de Apoyo y Logística, Polimerc, Disetur Didae y otras.

Asimismo, los agentes policiales contaron con el apoyo de personal del Ejército y de la Policía Municipal de la Ciudad de Guatemala, que se sumaron a los esfuerzos para actuar contra las estructuras delictivas y generar condiciones de seguridad para la población.

La PNC detalló que se localizaron en ese sector varias cámaras clandestinas que estaban colocadas en postes y otras estructuras en la vía pública y que permitían a los pandilleros poder vigilar la zona.

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