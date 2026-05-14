Procesan a estadounidense en Guatemala con droga

El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales resolvió ligar a proceso penal a la ciudadana de origen estadounidense, Kayla M. Barry, quien fue capturada esta semana en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la Ciudad de Guatemala, por intentar ingresar al país droga oculta en golosinas.
La audiencia en la cual se conoció la situación de esta persona se llevó a cabo a puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación. Durante la misma, se contó con el apoyo de un intérprete para facilitar el desarrollo de la misma debido a las diferencias de idioma.
Tras escuchar los argumentos de las partes, el órgano jurisdiccional analizó el expediente y los indicios presentados por la Fiscalía y resolvió dictar auto de procesamiento contra la sospechosa. Asimismo, la benefició con medidas sustitutivas.
Intentaba ingresar droga oculta en golosinas
Barry fue capturada el pasado martes en la terminal aérea, ubicado en la zona 13 capitalina, cuando intentaba ingresar al país sustancias ilícitas ocultas en productos comestibles, informaron autoridades antinarcóticas.
Fue interceptada durante un operativo de seguridad coordinado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con el informe policial, durante la inspección del equipaje se localizaron 220 empaques de "mushroom gummies", los cuales contenían hongos psicotrópicos y marihuana. Además, las autoridades encontraron tres empaques de "mine" con marihuana y 48 empaques identificados como "peakers", que presuntamente contenían heroína.
Las investigaciones preliminares a cargo de las autoridades guatemaltecas apuntan a que las sustancias ilícitas que trasladaba la mujer extranjera tendrían como destino final la ciudad de Antigua Guatemala, en el departamento de Sacatepéquez.
En ese contexto, se indicó que las pesquisas continúan en seguimiento de este caso para determinar posibles vínculos y redes de distribución.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7