 Nicaragua rechaza declaraciones de canciller guatemalteco
Nacionales

Nicaragua rechaza declaraciones del canciller guatemalteco por considerarlas "injerencistas"

La cartera de Exteriores subrayó que Nicaragua "no ha intervenido nunca en los asuntos internos de ningún país".

Compartir:
canciller-carlos-martinez-emisoras-unidas.jpeg,
canciller-carlos-martinez-emisoras-unidas.jpeg / FOTO:

El Gobierno de Nicaragua, presidido por los copresidenes Daniel Ortega y Rosario Murillo, rechazó unas declaraciones de esta semana del canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, en un "medio español" por "irrespetuosas e injerencistas".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua lamentó -en un comunicado- esas opiniones del alto funcionario guatemalteco sin especificar el contenido de las mismas ni detallar el medio de comunicación donde fueron "vertidas".

Varios medios de comunicación nicaragüenses han identificado a El País como ese medio español, donde esta semana el canciller de Guatemala dijo en una entrevista que su Gobierno ha sido muy claro en condenar la situación política de Nicaragua, un "régimen antidemocrático que, además, pasa por encima de su población".

La misiva oficial no aclara si son esas declaraciones las que rechaza.

La cartera de Exteriores subrayó que Nicaragua "no ha intervenido nunca en los asuntos internos de ningún país" e, igualmente, tampoco se ha "referido a los difíciles procesos políticos, sociales y económico que, de convulsión en convulsión, ha vivido ese hermano país centroamericano".

Además, la cancillería nicaragüense instó a respetarse "unos a los otros, como corresponde en un mundo complejo y desafiante, donde todos los días debemos comprometernos a avanzar en unidad por el bien común, es decir, las urgentes luchas contra la pobreza y el bienestar al que nuestras comunidades tienen derecho".

Canciller de Guatemala admite presiones de EE. UU. en torno a las brigadas médicas cubanas

Los profesionales de la salud cubanos llegaron a Guatemala en 1998 tras el paso del huracán Mitch

Relación distante entre naciones

Ambos países han mantenido una distante relación diplomática en los últimos años, marcada por la ausencia de embajador guatemalteco en Managua y algunos roces en el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), en el que ha rechazado las propuestas del Gobierno sandinista para presidir ese organismos regional.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.

Luego de los comicios en mención, el Ejecutivo nicaragüense expulsó a muchos de los opositores del país y los privó tanto de su nacionalidad como de sus derechos políticos, enviándolos a terceros países como Guatemala, que en septiembre de 2024 recibió a 136 excarcelados en Nicaragua.

En Portada

Siempre reinó la luz y no la oscuridad, afirma Porras al presentar resultados a un día de entregar el cargot
Nacionales

"Siempre reinó la luz y no la oscuridad", afirma Porras al presentar resultados a un día de entregar el cargo

10:37 AM, Mayo 15
Organizaciones sociales piden al nuevo Fiscal General frenar la persecución políticat
Nacionales

Organizaciones sociales piden al nuevo Fiscal General frenar la persecución política

09:47 AM, Mayo 15
DGT aplica sanciones por aumento no autorizado en tarifa de buses en Sacatepéquezt
Nacionales

DGT aplica sanciones por aumento no autorizado en tarifa de buses en Sacatepéquez

09:00 AM, Mayo 15
Comunicaciones: Mensajes de jugadores que inquietan a la aficiónt
Deportes

Comunicaciones: Mensajes de jugadores que inquietan a la afición

12:42 PM, Mayo 15
Así será la Súper Copa de Guatemala 2026t
Deportes

Así será la Súper Copa de Guatemala 2026

10:59 AM, Mayo 15

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos