 Capturan a guatemalteco en Nicaragua: tráfico de drogas
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Capturan en Nicaragua a guatemalteco señalado de trasladar cargamento de droga

El connacional conducía un camión donde fueron hallados 1 mil 312 kilos de cocaína.

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El guatemalteco Juan José Ríos Trujillo, detenido en Nicaragua con un cargamento de droga., Policía de Nicaragua
El guatemalteco Juan José Ríos Trujillo, detenido en Nicaragua con un cargamento de droga. / FOTO: Policía de Nicaragua

Las autoridades de Nicaragua incautaron más de una tonelada de cocaína durante una operación antidrogas en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, que comparte con Costa Rica, y detuvieron a un ciudadano guatemalteco, informó la Policía Nacional.

El decomiso de 1.312 kilos de cocaína se produjo el pasado domingo a las 18:00 horas en Peñas Blancas, municipio de Cárdenas, departamento (provincia) de Rivas, en Nicaragua, precisó la Policía Nacional en una comparecencia de prensa.

Las autoridades nicaragüenses encontraron la droga oculta en bobinas de papel kraft en un camión de carga pesada conducido por el guatemalteco Juan José Ríos Trujillo, de 47 años, que ingresó a Nicaragua procedente de Costa Rica y tenia como destino final Guatemala, de acuerdo con la información.

En la inspección al vehículo de carga pesada se encontraron 1.057 paquetes envueltos en cinta adhesiva, que en la prueba de campo dieron positivo a cocaína con un peso de 1.312 kilogramos, según la versión policial.

Droga tendría como destino Guatemala

En sus declaraciones a la Policía, el sospechoso aseguró que fue contratado por un sujeto identificado como Henry Sáenz García para trasladar herramientas desde México hacia Costa Rica por un pago de 1.800 dólares.

Afirmó que el 22 de marzo salió de México conduciendo el mismo vehículo, transportando herramientas propiedad de la empresa Truper S.A. de C.V., las cuales fueron entregadas en San José, Costa Rica.

Posteriormente, el 26 de marzo pasado, en una bodega ubicada en Calle Blancos, al norte de San José, le cargaron 20 bobinas de papel kraft que debía trasladar a la provincia guatemalteca de Sacatepéquez, en el municipio de Santa Lucía Milpas Altas, a una bodega propiedad de un individuo identificado únicamente como "Luis".

El detenido también declaró que el pasado sábado 28 se dirigió hacia la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, donde el cargamento fue sometido a escaneo sin detectarse anomalías.

La droga, el camión de carga y el detenido fueron remitidos a las autoridades para el debido proceso judicial.

La Policía Nacional continuará con las investigaciones para determinar la participación de otros involucrados en ese caso de narcotráfico internacional.

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Los connacionales ocultaban paquetes de cocaína en la caleta de un vehículo.

Nicaragua refuerza acciones contra el narcotráfico

Las autoridades nicaragüenses ejecutan una estrategia que denominan Muro de Contención, que tiene como objeto evitar la circulación de la droga o dinero vinculado al narcotráfico, para la cual mantienen "estrechos lazos de cooperación" con los países de la región, así como Estados Unidos, México y Rusia.

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es trasladada a Norteamérica.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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