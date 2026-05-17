Erradican 58 mil arbustos de hoja de coca en el país

Fuentes del Ministerio de Gobernación reportaron que, durante este domingo, 17 de mayo de 2026, fueron erradicados 36 mil arbustos de hoja de coca en el caserío San Sebastián, del municipio de Raxruhá, departamento de Alta Verapaz. La cartera del Interior explicó que el procedimiento estuvo a cargo de agentes especializados contra narcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades explicaron que el trabajo de erradicación de los cultivos se hizo bajo protocolos establecidos para la destrucción de los ilícitos, garantizando la seguridad de las áreas intervenidas. En las imágenes se puede apreciar que los uniformados arrancaron los arbustos de raíz en el terreno donde fueron encontrados, para ser reunidos en un punto donde se les prendió fuego.
Asimismo, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) localizaron y erradicaron otra plantación ilícita de hoja de coca en un área montañosa de aldea Corozo, en el municipio de Livingston, departamento de Izabal.
En ese lugar, la PNC reportó que fueron incinerados 22 mil 547 arbustos de hoja de coca, con un avalúo aproximado de Q563 mil 675. Por lo tanto, el costo de los arbustos de hoja de coca incinerados durante la presente jornada tuvo un costo aproximado de Q1 millón 463 mil 675.
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Operativos contra la hoja de coca sin capturas
El Ministerio de Gobernación no reportó personas capturadas tras los operativos realizados en el departamento de Alta Verapaz. Asimismo, la PNC tampoco informó de detenidos en el departamento de Izabal.
Cabe destacar que las autoridades pidieron a la población denunciar cualquier actividad relacionada con narcóticos a su línea telefónica especializada del 1577. Asimismo, pusieron a disposición el número de WhatsApp 3035-1678.
El pasado sábado, el Ejército de Guatemala también reportó el decomiso de un mil 788 kilos de cocaína que eran transportados en una embarcación interceptada en el Océano Pacífico. En ese operativo si se reportaron seis personas capturadas, de diferentes nacionalidades.
Las investigaciones preliminares indicaron que ese cargamento de cocaína había salido de Ecuador y que pasaba por Guatemala en su trayecto hacia su destino final, México. Según las imágenes compartidas por las autoridades, el cargamento de estupefacientes estaba empacado en varios bultos o tulas.