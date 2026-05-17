 Erradican 58 mil arbustos de hoja de coca en el país
Nacionales

Erradican 58 mil arbustos de hoja de coca en el país

Según el Ministerio de Gobernación y la PNC, los arbustos incinerados en Alta Verapaz e Izabal tenían un costo mayor a los Q1.4 millones.

Compartir:
Agentes antinarcóticos se encargaron de incinerar los arbustos de coca en Alta Verapaz., Ministerio de Gobernación.
Agentes antinarcóticos se encargaron de incinerar los arbustos de coca en Alta Verapaz. / FOTO: Ministerio de Gobernación.

Fuentes del Ministerio de Gobernación reportaron que, durante este domingo, 17 de mayo de 2026, fueron erradicados 36 mil arbustos de hoja de coca en el caserío San Sebastián, del municipio de Raxruhá, departamento de Alta Verapaz. La cartera del Interior explicó que el procedimiento estuvo a cargo de agentes especializados contra narcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades explicaron que el trabajo de erradicación de los cultivos se hizo bajo protocolos establecidos para la destrucción de los ilícitos, garantizando la seguridad de las áreas intervenidas. En las imágenes se puede apreciar que los uniformados arrancaron los arbustos de raíz en el terreno donde fueron encontrados, para ser reunidos en un punto donde se les prendió fuego.

Asimismo, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) localizaron y erradicaron otra plantación ilícita de hoja de coca en un área montañosa de aldea Corozo, en el municipio de Livingston, departamento de Izabal.

En ese lugar, la PNC reportó que fueron incinerados 22 mil 547 arbustos de hoja de coca, con un avalúo aproximado de Q563 mil 675. Por lo tanto, el costo de los arbustos de hoja de coca incinerados durante la presente jornada tuvo un costo aproximado de Q1 millón 463 mil 675.

En otras noticias: ¿Consuelo Porras mantendrá su esquema de seguridad?

¿Consuelo Porras mantendrá su esquema de seguridad?

El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, se refirió al proceso de transición realizado en el Ministerio Público y la situación actual de su antecesora tras salir de la institución.

Operativos contra la hoja de coca sin capturas

El Ministerio de Gobernación no reportó personas capturadas tras los operativos realizados en el departamento de Alta Verapaz. Asimismo, la PNC tampoco informó de detenidos en el departamento de Izabal.

Cabe destacar que las autoridades pidieron a la población denunciar cualquier actividad relacionada con narcóticos a su línea telefónica especializada del 1577. Asimismo, pusieron a disposición el número de WhatsApp 3035-1678.

El pasado sábado, el Ejército de Guatemala también reportó el decomiso de un mil 788 kilos de cocaína que eran transportados en una embarcación interceptada en el Océano Pacífico. En ese operativo si se reportaron seis personas capturadas, de diferentes nacionalidades.

Las investigaciones preliminares indicaron que ese cargamento de cocaína había salido de Ecuador y que pasaba por Guatemala en su trayecto hacia su destino final, México. Según las imágenes compartidas por las autoridades, el cargamento de estupefacientes estaba empacado en varios bultos o tulas.

Foto embed
El precio de los arbustos de hoja de coca ascendió a los USD115 mil 384.62, según las autoridades. - Ministerio de Gobernación.

En Portada

García Luna confirma sus primeros nombramientos en la cúpula de MPt
Nacionales

García Luna confirma sus primeros nombramientos en la cúpula de MP

01:20 PM, Mayo 17
Ángel Pineda y otros funcionarios clave dejan el Ministerio Públicot
Nacionales

Ángel Pineda y otros funcionarios clave dejan el Ministerio Público

02:01 PM, Mayo 17
Bernardo Arévalo dirigirá un mensaje a la naciónt
Nacionales

Bernardo Arévalo dirigirá un mensaje a la nación

03:37 PM, Mayo 17
Pronto habrá un súper Niño: ¿Qué es el fenómeno de El Niño que amenaza al planeta?t
Tendencias

Pronto habrá un súper Niño: ¿Qué es el fenómeno de El Niño que amenaza al planeta?

08:54 AM, Mayo 17
Robert Lewandowski emocionado en su adiós al Camp Nout
Deportes

Robert Lewandowski emocionado en su adiós al Camp Nou

04:43 PM, Mayo 17

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos