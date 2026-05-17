Alerta agrícola: calor y lluvias ponen en riesgo cultivos

Las altas temperaturas, por encima de los 35 grados centígrados, combinadas con lluvias irregulares y significativas, amenazan la producción agrícola en 158 municipios de Guatemala. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) alertó que el impacto podría sentirse especialmente durante el fin de semana, afectando cultivos clave en distintas regiones del país.
Según el último boletín agrometeorológico de la cartera agrícola, los pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indican que el clima cálido y húmedo persistirá en los próximos días.
Se esperan lluvias con actividad eléctrica que se intensificarán desde el sur hacia el centro del territorio nacional, lo que incrementa el riesgo para cosechas fundamentales para la economía local y la seguridad alimentaria.
El análisis detalla que departamentos como Huehuetenango, Jalapa, Escuintla, Santa Rosa y Petén enfrentarán riesgos directos en cultivos de maíz, frijol, café, banano, caña de azúcar y diversas hortalizas. El informe señaló que estos productos están expuestos tanto al estrés térmico por las altas temperaturas como al daño por lluvias excesivas o inconsistentes, condiciones que dificultan la estabilidad de la producción agrícola.
Otra preocupación destacada es que gran parte del territorio nacional presenta humedad en el suelo por debajo del 25%. Esta situación significa una disponibilidad hídrica limitada, sobre todo en regiones del norte, centro y oriente del país. Las autoridades subrayaron que estos niveles podrían agravar la vulnerabilidad de los cultivos frente a las variaciones climáticas previstas.
Recomendaciones para productores ante la amenaza climática
Para mitigar los riesgos, el MAGA recomendó a los agricultores adoptar prácticas como la cosecha de agua de lluvia, el uso de cobertura vegetal y la limpieza de drenajes. Además, sugirió la provisión de sombra y abastecimiento de agua para el ganado con el objetivo de amortiguar los impactos negativos sobre la producción agropecuaria.
La cartera también emitió las siguientes recomendaciones:
- Cosecha de agua de lluvia para almacenamiento y uso posterior.
- Aplicación de coberturas vegetales para proteger y mantener la humedad del suelo.
- Limpieza constante de drenajes para prevenir inundaciones y daños por exceso de agua.
- Provisión de sombra y agua, especialmente para el ganado.
Riesgo de plagas y efectos adicionales
El MAGA también alertó sobre la posible proliferación de plagas y enfermedades agrícolas como consecuencia directa de las actuales condiciones climáticas. Se prevé que en las próximas semanas el sector productivo enfrente lluvias muy intensas y vientos fuertes, factores que podrían incrementar los daños y complicar aún más el panorama para productores y comunidades rurales.
Las autoridades llamaron a mantenerse informados sobre los pronósticos y recomendaciones oficiales para reducir las afectaciones en los sistemas productivos y fortalecer la resiliencia ante escenarios agrometeorológicos adversos.
* Con información del Gobierno de Guatemala.