 Mujer fallece en incendio forestal en San Raymundo
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Mujer fallece en incendio forestal en San Raymundo

La afectada fue ingresada a un hospital, pero falleció posteriormente por la gravedad de las heridas que presentaba.

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Bomberos trabajan para combatir un incendio forestal., Ilustrativa de archivo: Conred
Bomberos trabajan para combatir un incendio forestal. / FOTO: Ilustrativa de archivo: Conred

Una mujer falleció durante la madrugada de este martes, 19 de mayo, luego de sufrir severas quemaduras en el marco de un incendio forestal registrado en el sector 1 de la aldea Vuelta Grande, en un área conocida como "La Barranca", en el municipio de San Raymundo, Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios de la 115 compañía fueron destacados al lugar para atender la emergencia. Técnicos en Urgencias Médicas brindaron soporte vital avanzado a la víctima, quien presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 90% del cuerpo.

La paciente fue trasladada ayer en estado delicado en una unidad de Bomberos Voluntarios hacia la emergencia del Hospital Roosevelt; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones falleció hoy durante la madrugada.

La persona afectada fue identificada como Juana Martina Estrada Figueroa, de 55 años. Hasta ahora no se han establecido las circunstancias en las que quedó involucrada en este trágico accidente.

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