 Encuentran a recién nacido sin vida en zona 11: Detalles
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Hallan a recién nacido sin vida en zona 11

El menor fue abandonado en la vía pública en la colonia Las Charcas dentro de bolsas plásticas.

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El cuerpo del bebé fue abandonado sobre una banqueta en la colonia Las Charcas, zona 11., Bomberos Municipales
El cuerpo del bebé fue abandonado sobre una banqueta en la colonia Las Charcas, zona 11. / FOTO: Bomberos Municipales
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Los cuerpos de socorro informaron que fue localizado un recién nacido sin vida en la 30 calle, frente al domicilio marcado por el numeral 9-67, la colonia Las Charcas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. El hallazgo ocurrió en horas de la noche del pasado lunes, 1 de junio.

Los Bomberos Municipales dieorn a conocer que acudieron al sector luego de recibir reportes sobre un hallazgo en la vía pública. Los transeúntes reportaban la presencia de un bulto sospechoso y buscaban apoyo para verificar su contenido.

Al arribar al lugar, los paramédicos localizaron varias bolsas plásticas y, al inspeccionarlas, encontraron en su interior una caja de cartón y a un recién nacido. Tras realizar la evaluación correspondiente, confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades fueron notificadas de inmediato para iniciar las diligencias de investigación y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho, así como establecer la identidad de la víctima y de quién o quiénes estarían detrás del abandono del cuerpo.

El área fue resguardada mientras personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil efectuaba el procesamiento de la escena.

Bebé fallecido encontrado en basurero

El cuerpo sin vida de un bebé fue localizado a finales de enero de este año en un basurero clandestino ubicado en el kilómetro 70 de la ruta antigua al Puerto de San José, en el departamento de Escuintla.

De acuerdo con información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, los vecinos les notificaron de la presencia de un recién nacido en este sector, por lo que se movilizó al lugar una unidad de emergencia de la estación de Masagua.

Los técnicos en urgencias médicas realizaron la verificación respectiva y confirmaron que el menor permanecía en medio de la acumulación de residuos. Al evaluarlo, determinaron que ya no contaba con signos vitales.

"El cuerpo del recién nacido se encuentra envuelto en una toalla, en el interior de un bote de leche que fue dejado abandonado dentro de una bolsa de nailon", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución en esa ocasión.

Tras determinarse la lamentable situación de este bebé, los socorristas procedieron a notificar a las autoridades correspondientes para que pudieran realizar las diligencias respectivas.

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