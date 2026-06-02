 Perú y Guatemala: TLC listo para entrar en vigor
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Perú concreta el último paso para la entrada en vigor de acuerdo comercial con Guatemala

El tratado de libre comercio entre Perú y Guatemala fue suscrito en 2011 y ratificado por el Congreso guatemalteco en 2013.

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Diplomáticos de Perú y Guatemala en la ceremonia relacionada con el tratado de libre comercio., Medios locales
Diplomáticos de Perú y Guatemala en la ceremonia relacionada con el tratado de libre comercio. / FOTO: Medios locales
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Perú concretó este martes el último paso para que entre en vigor el tratado de libre comercio firmado con Guatemala, al entregar al país centroamericano la nota diplomática en la que se le informa de la ratificación del acuerdo comercial, quince años después de su firma inicial.

La entrega de la nota diplomática se formalizó en una ceremonia realizada en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, con la presencia del canciller peruano Carlos Pareja y del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes; y del embajador de Guatemala en Lima, Herbert Meneses.

"Este acto representa un paso decisivo en el fortalecimiento de la relación económica y comercial entre Perú y Guatemala", señaló Reyes en un comunicado difundido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.

"Con estos instrumentos, una vez entren en vigencia, consolidamos un marco jurídico bilateral moderno y previsible, que brindará mayor seguridad a los operadores económicos y generará nuevas oportunidades para el comercio, la inversión y la cooperación", añadió.

El tratado de libre comercio entre Perú y Guatemala fue suscrito el 6 de diciembre de 2011 y ratificado por el Congreso guatemalteco en 2013.

Tras diversos procesos técnicos y jurídicos, ambos países retomaron las negociaciones en 2024, logrando consensuar un Protocolo Modificatorio que permitió destrabar su puesta en vigencia.

El Gobierno peruano ratificó el Tratado y su Protocolo mediante un decreto publicado el pasado viernes.

Perú ratifica el tratado de libre comercio suscrito en 2011 con Guatemala

El Gobierno de Perú explicó que ahora está coordinando con las autoridades guatemaltecas los pasos finales para la entrada en vigor del TLC y su protocolo.

Relaciones comerciales entre Guatemala y Perú

En 2025, el comercio entre ambos países alcanzó aproximadamente 206 millones de dólares, lo que situó a Guatemala como el tercer socio comercial de Perú en Centroamérica, después de Panamá y Costa Rica.

Las exportaciones peruanas a Guatemala ascendieron a 132 millones de dólares en 2025 con productos peruanos agropecuarios como uva, aceite de palma y mandarina; productos químicos y farmacéuticos; láminas y tiras de plástico; bienes metalmecánicos como grupos electrógenos; así como zinc y aceites lubricantes.

Por su parte, el Perú importa desde Guatemala principalmente azúcar, entre otros productos.

"Estas cifras evidencian que nuestros países cuentan con una relación comercial activa, complementaria y con amplio potencial de crecimiento", indicó el ministro peruano Reyes.

"La próxima entrada en vigor del TLC y su Protocolo abrirá una nueva etapa para ampliar el intercambio de bienes y servicios, diversificar la oferta exportable, promover mayores encadenamientos productivos y facilitar la participación de más empresas, en particular de las MYPE", concluyó.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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