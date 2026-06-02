 Pasajeros propinan golpiza a presunto asaltante en zona 9
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Difunden video de la golpiza que pasajeros dieron a presunto asaltante en zona 9

Imágenes revelan la reacción de pasajeros tras asalto en un bus de la capital.

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Pasajeros propinan golpiza a presunto asaltante tras robo en bus en zona 9., Captura de pantalla video de X.
Pasajeros propinan golpiza a presunto asaltante tras robo en bus en zona 9. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que pasajeros de un autobús golpean a un presunto asaltante en el bulevar Liberación y 3.ª avenida de la zona 9 de la ciudad de Guatemala, luego de que supuestamente participara en un robo dentro de la unidad de transporte.

En las imágenes se observa al sujeto tendido sobre el asfalto mientras una de sus posibles víctimas lo agrede físicamente. Alrededor de él permanecen varios pasajeros que lo mantienen rodeado a la espera de la llegada de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Según relataron testigos, el individuo y otros dos cómplices se hicieron pasar por pasajeros para abordar un bus de la ruta Express Roosevelt-San Juan. Una vez en marcha, los tres hombres habrían despojado de sus pertenencias a varios usuarios del transporte colectivo.

La situación provocó la reacción de los pasajeros, quienes lograron inmovilizar a los presuntos delincuentes. Sin embargo, dos de ellos consiguieron escapar, mientras que el tercero fue retenido por los usuarios, quienes presuntamente le propinaron una golpiza y posteriormente lo lanzaron del bus.

Posteriormente, los pasajeros permanecieron en el lugar custodiando al sospechoso hasta la llegada de agentes policiales.

La captura

De acuerdo con el informe de la PNC, agentes de la Comisaría 11 capturaron en el bulevar Liberación y 3.ª avenida de la zona 9 a Juan Carlos "N", de 33 años, señalado de participar en el asalto.

Las investigaciones preliminares establecen que el detenido, junto con otros dos hombres que lograron darse a la fuga, abordó el autobús en la zona 1 de la capital y, durante el trayecto, habría robado las pertenencias de varios pasajeros.

Al momento de la captura, las autoridades le decomisaron un teléfono celular, una billetera con dinero en efectivo, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una tarjeta de membresía y cinco dólares beliceños.

Según el reporte policial, los objetos recuperados pertenecen a una pasajera que reconoció plenamente al detenido como la persona que le arrebató sus pertenencias durante el asalto.

El informe policial también detalla que, debido a las lesiones que presentaba tras la golpiza recibida por parte de los pasajeros, el presunto asaltante fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar y localizar a los otros dos sospechosos que escaparon tras el incidente.

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