PNC detiene a robamotos tras persecución en Chinautla

Una cámara de videovigilancia registró el momento en que una motocicleta fue robada en San Raymundo, hecho que derivó en una rápida intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) y culminó con la captura de dos presuntos responsables en Chinautla.
Según el reporte policial, el robo quedó grabado por cámaras de seguridad, donde se observa cómo los sospechosos utilizaron una ganzúa para encender y llevarse una motocicleta marca KTM, modelo 2025, con placas de circulación M-710MSY.
Las autoridades informaron que el propietario del vehículo advirtió lo sucedido y alertó de inmediato a la PNC, lo que permitió activar un operativo de búsqueda en distintos sectores.
Persecución contra robamotos
Poco después, agentes de la comisaría 12 localizaron la motocicleta en circulación e intentaron detener a los ocupantes. Sin embargo, los sospechosos ignoraron las señales policiales y emprendieron la huida, lo que dio paso a una persecución por varias calles del sector.
De acuerdo con la información oficial, la fuga concluyó en la 1ª avenida final de la colonia Arimany, zona 6 de Chinautla, donde los policías lograron cerrarles el paso utilizando una unidad policial. La maniobra permitió neutralizar a los ocupantes y recuperar la motocicleta reportada como robada.
Los capturados fueron identificados como Pablo "N", de 28 años, y un adolescente de 17 años, quien fue remitido a las autoridades correspondientes por ser menor de edad.
Tras la detención, ambos recibieron atención prehospitalaria por parte de los Bomberos Voluntarios y posteriormente fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios, donde permanecen bajo custodia policial.
Durante el procedimiento, los agentes también incautaron una ganzúa que, según las investigaciones preliminares, habría sido utilizada para sustraer la motocicleta.
La PNC indicó que el vehículo fue recuperado y quedó a disposición de las autoridades competentes mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente el caso y determinar la posible participación de los detenidos en otros hechos similares.