 Playa de Ocós: Basura y Plástico Tras Lluvias
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VIDEO. Playa de Ocós se llena de basura y plástico tras lluvias

Durante la temporada de lluvias se incrementa otra problemática y cuya solución radica en los hábitos de la población: la contaminación de nuestras fuentes de agua con basura y desechos sólidos.

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Contaminación de plásticos en Playa de Ocós, San Marcos,
Contaminación de plásticos en Playa de Ocós, San Marcos / FOTO:
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Un video se hizo viral en las últimas horas en el que se muestra la gran cantidad de desechos sólidos y plásticos que fueron arrastrados hacia la Playa de Ocós, en San Marcos, acarreados por los ríos que desembocan en ese acceso al Océano. 

La temporada de lluvias en Guatemala acarrea esta problemática de la contaminación de nuestras aguas por la falta de acción de la población para controlar la contaminación, ya que más allá de las políticas públicas, gobiernos locales o centrales, la lucha contra la contaminación ambiental empieza en casa y son el reflejo de una sociedad consciente de los recursos naturales del país. 

En las imágenes se muestran decenas de toneladas de desechos que acarrean los ríos que atraviesan distintas comunidades del país. 

Días antes, vecinos y autoridades ediles realizaron una jornada de limpieza de la referida playa, como parte de las acciones comunitarias para proteger nuestros Océanos. 

Medios locales evidenciaron la magnitud de los desechos sólidos, en su mayoría plásticos, que han llegado a esa playa. 

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