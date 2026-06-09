Guatemala fortalece respuesta ante tormenta Cristina

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer este martes, 9 de junio, que se implementaron acciones de prevención y respuesta ante los efectos asociados a la tormenta tropical Cristina, la cual no tendría un impacto directo en Guatemala, pero sí generará ingreso de humedad y lluvias fuertes en gran parte del país.
En ese contexto, la institución señaló que se movilizaron Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) hacia puntos estratégicos del territorio guatemalteco para fortalecer la capacidad de atención ante posibles emergencias. El despliegue se hizo hacia las zonas de:
- Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa.
- Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango.
- Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos y Quetzaltenango.
Asimismo, como parte de las acciones implementadas, durante la madrugada fueron movilizados recursos de ayuda humanitaria hacia la bodega regional de Escuintla para fortalecer las capacidades de abastecimiento y respuesta en las áreas que podrían resultar afectadas.
De igual forma, se activaron y convocaron enlaces institucionales al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, con el fin de impulsar la coordinación interinstitucional y el seguimiento de las condiciones meteorológicas.
Sumado a estas acciones, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) mantiene el monitoreo permanente de la Tormenta Tropical Cristina y emite información técnica de manera oportuna para la toma de decisiones y la implementación de acciones preventivas.
Estas prácticas se pusieron en marcha en el marco de la alerta institucional anaranjada que se mantiene vigente en el sistema Conred y que fue emitida desde que se tuvo conocimiento de los posibles efectos de Cristina en el país.
Sin impacto directo, pero con fuertes lluvias para el territorio
El Insivumeh aseguró que ante esa situación Cristina "ya no tendrá un impacto directo en Guatemala", pero debido a su cercanía se prevé un fuerte incremento de lluvias y vientos del sur al centro del país el miércoles y jueves próximo.
Guatemala, que se sitúa entre los 10 países con mayor riesgo del mundo ante los efectos del cambio climático según el Informe Mundial de Riesgo, se encuentra en plena época de lluvias de 2026, aunque las autoridades también han advertido sobre la proximidad de una prolongada canícula (sequía) prevista entre finales de junio y el mes de agosto, que acentuará la escasez de agua este año.
La Conred mantiene la alerta anaranjada en Guatemala al tiempo que las exhortan a la población a no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, cauces por el descenso de lahares en la cadena volcánica y que identifiquen posibles rutas de evacuación.
Guatemala tiene más de 800 puntos de riesgo a deslaves e inundaciones, según las autoridades.