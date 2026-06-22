 Impacto de los cambios en la gestión de García Luna

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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
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USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
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Australia AUS
13/06 22:00 HS
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USA USA
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25/06 20:00 HS
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25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
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Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
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Ivory Coast ICV
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Ivory Coast ICV
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25/06 14:00 HS
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Japan JAP
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Sweden SWE
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Tunisia TUN
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Netherlands NET
Japan JAP
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Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
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Cape Verde CVA
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Spain SPA
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Norway NOR
Finalizado
France FRA
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Iraq IRA
30
Norway NOR
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France FRA
Senegal SEN
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Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
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Austria AUS
16/06 22:00 HS
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Argentina ARG
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Austria AUS
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
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Nacionales

Entre expectativas y dudas: el impacto de los primeros cambios en la gestión de García Luna

En un momento crucial para la justicia guatemalteca, el nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, ha iniciado su gestión con una serie de cambios en el Ministerio Público. En A Primera Hora analizamos el tema con Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Projusticia.

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Ciudadanos ingresan a la sede del Ministerio Público en mayo de 2026., Ilustrativa de archivo: Omar Solís/EU
Ciudadanos ingresan a la sede del Ministerio Público en mayo de 2026. / FOTO: Ilustrativa de archivo: Omar Solís/EU
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En menos de cuarenta días desde que Gabriel García Luna asumió como fiscal general, el Ministerio Público (MP) ha vivido una serie de destituciones que marcan un giro importante en la administración de justicia. Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, señaló en una reciente entrevista en "A Primera Hora", de Emisoras Unidas, que la decisión más relevante fue el anuncio sobre la disolución de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), aunque la información sobre el proceso sigue siendo limitada y se esperan detalles sobre el destino del personal y los casos pendientes.

La liquidación de la FECI representa un cambio emblemático, especialmente considerando el papel fundamental que tuvo esta fiscalía especializada en los últimos años para combatir la corrupción y el crimen organizado. Ibarra recordó que, para muchos, la FECI era vista como un símbolo de esperanza en la lucha penal contra estructuras criminales, aunque la percepción pública sobre su labor se deterioró tras la gestión de Rafael Curruchiche.

Pese a la expectativa generada, persisten preguntas clave: "¿Qué sucederá con quienes integran la FECI y con los procesos judiciales que gestionaban?" La directora de ProJusticia planteó que la incertidumbre prevalece en la cobertura periodística, pues la información oficial proporcionada por el fiscal general ha sido parcial.

El perfil de Cintia Monterroso y otros fiscales cuestionados

Durante la entrevista, el nombre de Cintia Monterroso surgió como uno de los casos más mediáticos entre los cambios en el Ministerio Público. Según Ibarra, su salida se interpreta como la destitución de "una fiscal prepotente que abusó del poder" y cuyo actuar habría sido objeto de denuncias, incluso por realizar investigaciones ilegales y seguimientos a personas ajenas a casos emblemáticos.

Ibarra remarcó que la permanencia de fiscales con historial de posibles abusos no solo daña reputaciones sino que exige investigaciones para establecer la verdad: "No basta con que salgan de la institución; es necesario esclarecer las acciones y, de ser necesario, impulsar procesos judiciales".

Denuncias y ambiente de tensión tras los cambios

Ibarra también se refirió al ambiente de incertidumbre y temor que dejó la gestión anterior. Destacó que a pesar de las denuncias existentes contra exfuncionarios como Rafael Curruchiche y Leonor Morales Lazo, las condiciones anteriores hacían casi imposible que estos procedimientos avanzaran. "Muchos no se atrevían a denunciar, pues hacerlo podía significar represalias", explicó.

Ante la pregunta de Cuántas denuncias deberían avanzar para esclarecer posibles criminalizaciones, Ibarra afirmó que es esencial que las víctimas ejerzan su derecho a denunciar. Sin embargo, reconoció que el clima de intimidación instaurado por el Ministerio Público persiste entre los afectados, quienes temen la aparición repentina de denuncias falsas o anónimas.

MP: continúa revisión de expedientes en proceso de liquidación de la FECI

La decisión de liquidar la fiscalía que dirigió Rafael Curruchiche fue anunciada hace un mes.

Depuración y nombramientos pendientes en el Ministerio Público

Frente a la depuración interna, Ibarra detalló que la salida de figuras cercanas a Consuelo Porras marca el cierre de un ciclo, aunque aún quedaría por confirmar la situación de Leonor Morales Lazo. "Ya salieron los principales rostros del anterior círculo de confianza, pero ahora el gran reto es completar los equipos y definir el rumbo de cada fiscalía", expresó.

La analista subrayó que el desafío inmediato está en llenar los puestos clave y evitar el reciclaje de personas cuestionadas, pues en el pasado hubo casos de funcionarios destituidos que luego fueron reintegrados por orden judicial. "El fiscal debe estructurar las fiscalías con equipos eficientes, pues es ahí donde la población espera resultados tangibles en temas como seguridad, extorsión y delitos contra la vida", añadió Ibarra.

En el contexto actual, la sociedad guatemalteca permanece expectante frente a la reestructuración total de la Fiscalía, observando el impacto que tendrán los próximos nombramientos y el manejo de los casos de alto impacto y de atención cotidiana.

* Escuche aquí la entrevista completa con Ibarra:

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