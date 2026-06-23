CC ordena cierre de caso contra periodistas y columnistas

La Corte de Constitucionalidad (CC) notificó este martes, 23 de junio, a los periodistas y columnistas del extinto diario el Periódico sobre una resolución donde se detalla que el máximo tribunal aceptó la renuncia del Ministerio Público (MP) a una apelación planteada con el objetivo de reactivar la investigación contra los comunicadores.
El referido recurso fue presentado por el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y buscaba continuar con la persecución penal en este caso en el que se señaló a los profesionales de incurrir en actos de obstrucción a la justicia por supuestamente difundir información sobre el expediente que se abrió contra el fundador del referido medio, José Rubén Zamora.
Con la notificación realizada por la Corte se estableció que el caso queda archivado, pues se oficializó de esta manera la decisión del MP de no oponerse al cierre definitivo del proceso.
El periodista Alexander Valdéz, uno de los señalados, expresó que tras las acciones que surgieron en los últimos años para pretender continuar con la criminalización contra los comunicadores, esa resolución de la CC deja en firme un precedente para la libertad de expresión y la prensa en Guatemala.
Añadió que es una decisión importante al aprobar el desistimiento de este caso. "La recibo con mucha alegría y se reafirma que no se puede perseguir a la prensa y que ya había sido ordenado con sentencias por juzgados y salas de apelaciones", expresó.
Caso no seguiría vía penal
El Juzgado Quinto Penal, la Sala Tercera de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya ratificaron que el caso contra los periodistas no puede dirimirse por la vía penal, sino exclusivamente mediante un Tribunal de Imprenta, amparado en la Ley de Emisión del Pensamiento.
La defensa legal de los comunicadores recordó al pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad que la acción de la Fiscalía Especial contra la Impunidad desafía esos fallos emitidos previamente.
"Esta es una instancia administrativa, no penal, entonces lo que han hecho los diversos tribunales de justicia en el país es que han reiterado la garantía de la libertad de emisión del pensamiento, de libertad de prensa", afirmó en su momento la abogada defensora Wendy López.
El nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, anunció el pasado 17 de mayo la creación de una comisión para revisar la situación de periodistas, fiscales, jueces y activistas exiliados y de quienes sientan "temor" por persecución judicial de la Consuelo Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7