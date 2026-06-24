Detienen a sospechosos de ataque armado en Villa Nueva

Las fuerzas de seguridad confirmaron este miércoles, 24 de junio, la captura de cinco hombres señalados de cometer un ataque armado en la 11 calle de la zona 4 del municipio de Villa Nueva, Guatemala, en las cercanías del sector conocido como Mayan Golf.
La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que los sospechosos son presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha y fueron interceptados en la colonia Mario Alioto Sánchez, en la referida zona, en el momento en el que intentaban darse a la fuga tras cometer el hecho.
Los individuos serían los responsables de haber disparado en repetidas ocasiones contra los tripulantes de un vehículo tipo picop de color negro, de los cuales uno falleció y otro resultó herido. El incidente ocurrió frente a una fábrica de textiles.
Jorge Aguilar, portavoz de la PNC, explicó que desde que se tuvo conocimiento sobre este crimen, los uniformados se movilizaron para hacer recorridos en el perímetro, lo que permitió ubicar a los sospechosos.
Los presuntos pandilleros ingresaron a una vivienda para intentar evitar ser detenidos; sin embargo, los agentes les dieron seguimiento y finalmente lograron neutralizarlos. En el inmueble fueron abandonadas varias armas de fuego que serán decomisadas para el análisis correspondiente.
Los detenidos fueron identificados como: Esgar Rolando Estrada Rodríguez, de 27 años; Francisco Alexander Concuá Esquite, de 21; Juan Carlos Estrada García, de 21; Abel Estuardo Díaz Galindo, de 37; y Luis Daniel Toj Chúa, de 21.
Uno de los presuntos sicarios resultó herido
La PNC confirmó que, en el marco del operativo, uno de los detenidos resultó herido en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado por los cuerpos de socorro a un centro asistencial bajo custodia policial.
"La policía, en este caso, ha utilizado una unidad fuerte de contingencia para poder venir y custodiar a este peligroso delincuente en ese centro asistencial, tomando en cuenta que necesita ser evaluado por un médico para luego ser trasladado a la Torre de Tribunales", explicó Aguilar.