Capturan el Momento de Accidente Mortal por Velocidad en Periférico

Una persona falleció tras sufrir graves lesiones en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la madrugada de este viernes, 26 de junio, en el anillo Periférico y 14 calle de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
Elementos de los Bomberos Volutarios acudieron al llamado de emergencia y localizaron al motorista en estado inconsciente sobre la cinta asfáltica. Presentaba golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo y, al evaluarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Una cámara de videovigilancia captó el momento exacto del accidente en el que se observar que el conductor pierde el control del vehículo, por lo cual derrapa sobre la cinta asfáltica.
La víctima mortal no pudo ser identificada, ya que no se encontraron documentos personales en el lugar ni se acercó alguna persona para brindar información sobre de quién se trata. El fatal accidente provocó el cierre parcial de esa vía durante las primeras horas de este viernes.