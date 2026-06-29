PNC desarrolla operativos de prevención y seguridad

Como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y promover la identificación de motoristas, la Policía Nacional Civil (PNC) puso en marcha este lunes 29 de junio la campaña "Dale Luz Verde a la Prevención", que se desarrolla en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala.
Los equipos de la Subdirección General de Prevención del Delito brindan información y recomendaciones a los conductores. Para ello, les distribuyen afiches en los momentos en los que se encuentran a la espera de que los semáforos les marquen vía libre para continuar la marcha.
Los agentes mantienen presencia esta mañana en áreas como la 14 avenida y calzada Roosevelt, zona 11 capitalina, así como en las calzadas San Juan y Doroteo Guamuch Flores, entre otros puntos.
Las actividades forman parte de los planes institucionales para fortalecer la prevención del delito y promover una mayor cultura de seguridad entre los usuarios de la vía pública.
Acerca de la campaña
El operativo es supervisado por el subdirector general de Prevención del Delito, Pablo Rodríguez, quien verifica el desarrollo de la campaña y las acciones implementadas por el personal policial en el sector.
"El objetivo es poder hacer presencia, registro de personas y repartir material preventivo. También brindar recomendaciones a las personas sobre actividades de tránsito y apoyar en el lugar para la operatividad que está realizando la PNC en los semáforos para disminuir hechos delictivos", explicó el jefe policial.
Añadió que específicamente se da prioridad al combate de los robos a peatones y automovilistas. "Nuestro objetivo es minimizar los hechos en estos lugares", puntualizó.
La campaña recién lanzada se suma a los operativos que implementó hace algunas semanas la PNC en el marco del "Plan Semáforo Seguro", que incluyen la instalación de puestos de control y presencia policial como respuesta ante el aumento de asaltos a mano armada en áreas metropolitanas.