EN IMÁGENES. El Ejército conmemora su día con tradicional desfile en la capital

Las Fuerzas Armadas de Guatemala conmemoran este martes 30 de junio el Día del Ejército con su tradicional desfile militar que recorre las principales avenidas de la capital, una demostración de capacidades operativas y disciplina que moviliza a distintas unidades terrestres, aéreas y marítimas frente a las altas autoridades del Gobierno.
El coronel Mynor Reyes, director de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, indicó que se realizó una preparación desde hace aproximadamente seis meses para poder llevar a cabo las actividades relacionadas con el 155 aniversario de la Gesta Revolucionaria de 1871 y el Día del Ejército.
El entrevistado explicó que este evento se lleva a cabo para poderle agradecer a la población la confianza que tienen e la institución castrense y mostrar el trabajo que se realiza día a día. "Esas operaciones para poderles garantizar a ustedes su seguridad, ese desarrollo económico y poderles decir que su Ejército está trabajando los 365 días en beneficio del Estado de Guatemala", añadió.
El desfile se inició a las 08:00 horas y recorrió las avenidas Las Américas y La Reforma, hasta llegar a la sede de la cartera de la Defensa, en la zona 10, donde fue observado por cientos de guatemaltecos que se dieron cita como cada año para conocer el trabajo de los militares.
También estuvieron presentes para recibir a los integrantes de las filas castrenses el presidente de la república y Comandante General del Ejército, Bernardo Arévalo, quien estuvo acompañado de ministros de Estado y otras autoridades.