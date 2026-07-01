Hombre se ahoga en río durante jornada de pesca en Escuintla

Los cuerpos de socorro reportaron este miércoles, 1 de julio, el fallecimiento de un hombre que había sido reportado como desaparecido tras haber sufrido un incidente mientras se encontraba en el río Coyolate, departamento de Escuintla.
De acuerdo con la información, Nehemías Duarte Cruz, de 37 años, salió de su hogar para realizar labores de pesca artesanal. Pero, cuando se encontraba en la zona, presuntamente sufrió un episodio de convulsión, lo que provocó que cayera al afluente.
Los Bomberos Voluntarios de la 83ª compañía se presentaron al lugar para darle seguimiento a la emergencia, pues pasaban las horas y no se conocía el paradero de esta persona. Para la búsqueda, se hicieron rastreos que finalmente dieron resultados.
La víctima fue encontrada a la altura del parcelamiento Monte León, en el municipio de Nueva Concepción, Escuintla. Lamentablemente ya no contaba con signos vitales debido a la asfixia por sumersión
Luego de las labores de búsqueda y rescate, los socorristas recuperaron el cuerpo y el caso quedó a disposición de las autoridades correspondientes para los procedimientos de ley.
Otra tragedia en Escuintla
El pasado 18 de mayo, los Bomberos Municipales Departamentales reportaron la localización de un hombre que había desaparecido en el sector del cerro Mirandia, aldea El Rodeo, Escuintla.
Los equipos de la Fuerza de Tarea de la Patrulla Especial de Rescate (PERN) de la región Sur desarrollaron las acciones de búsqueda que permitieron encontrar a Carlos Humberto Lajuj García, quien ya no contaba con signos vitales. En esa ocasión, no se especificó la posible causa del fallecimiento de esta persona.
El hallazgo se dio en el kilómetro 57 de la autopista a Puerto Quetzal, en el río Guacalate, de donde fue extraído el cuerpo de la persona con el apoyo de los socorristas para entregarlo a las autoridades correspondientes.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7