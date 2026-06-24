Localizan sin vida a hombre reportado como desaparecido en El Progreso

Los cuerpos de socorro confirmaron este miércoles, 24 de junio, la localización de un hombre fallecido que había sido reportado como desaparecido. El hallazgo se dio en una zona boscosa del sector Las Viñas, en el municipio de Sanarate, departamento de El Progreso.
La víctima fue identificada como Miguel Ángel Román, de 39 años de edad, originario del Barrio La Línea, ubicado en el casco urbano de la referida localidad. Sus familiares habían notificado que desconocían su paradero desde hace casi una semana.
Los Bomberos Municipales Departamentales fueron informados con respecto a la presencia de una persona en estado inconsciente y con evidentes lesiones en el mencionado punto, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia para darle seguimiento al caso.
Los técnicos en urgencias médicas determinaron que la víctima presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego y, al hacer la evaluación correspondiente, constataron que ya no contaba con signos vitales.
"Tras confirmar el fallecimiento, los socorristas permanecieron en el sitio en espera de las autoridades correspondientes para el procesamiento de la escena y el inicio de las investigaciones", explicó un portavoz del cuerpo de bomberos.
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al área donde se dio el hallazgo para acordonar la escena del crimen y resguardar posibles evidencias físicas.