Hallan a hombre fallecido en ruta antigua al Puerto de San José

Durante la madrugada de este miércoles, 24 de junio, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre a un costado de la cinta asfáltica en el kilómetro 83 de la ruta antigua al Puerto de San José, jurisdicción del departamento de Escuintla.
El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por el sector, quienes alertaron a los cuerpos de socorro. Al lugar acudieron unidades de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Masagua.
De acuerdo con información preliminar, la víctima, de sexo masculino, presentaba varias heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Cuando los técnicos en urgencias médicas realizaron la evaluación correspondiente, constataron que ya no contaba con signos vitales.
Los socorristas procedieron a notificar a las autoridades competentes para que realizaran las diligencias de ley y el procesamiento de la escena.
Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido establecida y las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho armado, así como el posible móvil del crimen.