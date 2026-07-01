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Presidente Arévalo se pronuncia sobre situación en USAC

Arévalo informó que el Gobierno presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad “para que se revisen estas irregularidades señaladas en este proceso”

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Estudiantes continuaron con las protestas frente la USAC., Foto Omar Solís
Estudiantes continuaron con las protestas frente la USAC. / FOTO: Foto Omar Solís
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El Presidente, Bernardo Arévalo se pronunció este miércoles 1 de julio, sobre la posesión de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en medio de protestas por señalamientos de irregularidades durante el proceso de reelección de Mazariegos.

"Reconocemos la razón del descontento social y no podemos dejar de pronunciarnos. Lo hemos venido haciendo desde el rol que cumplo como jefe del Ejecutivo, observando los tiempos con los que este proceso evoluciona. Lo he dicho y lo reitero: la USAC merece autoridades legítimas, electas en un proceso transparente y plenamente apegado a la ley. Como Gobierno, respetamos la autonomía universitaria hoy, para que sea respetada siempre en el futuro.", indicó el mandatario durante la conferencia de prensa La Ronda. 

Arévalo agregó que no le corresponde al Gobierno el nombramiento de las autoridades de dicha casa de estudios, "No nos corresponde elegir a las autoridades de la USAC, ni intervenir en sus decisiones internas, pero sí nos corresponde defender el Estado de Derecho cuando han habido proceso, torales para la democracia, manchados de señalamientos de irregularidades, que deben ser resueltos por las instituciones competentes.", indicó el presidente, Bernardo Arévalo.

"La Universidad de San Carlos de Guatemala, es demasiado importante para el conjunto del país como para no intentar todo lo que está en nuestras manos como Ejecutivo", añadió.

El mandatario agregó que la USAC tiene un papel central en las Comisiones de Postulación, de puestos claves del país, los más próximos son los del Contralor General de Cuentas y próximamente lo será también durante las Elecciones Generales. 

"Hace unos días nuestro Gobierno presentó ante la Corte de constitucionalidad un recurso para que se revisen estas irregularidades señaladas en este proceso, la exclusión de cuerpos electorales y los problemas para resolver las dudas sobre legalidad ameritan que esta elección sea revisada por las Cortes", manifestó el mandatario. 

Arévalo agregó que la legitimidad es fundamental para fortalecer a la USAC y debe resolverse por los tribunales, "Respetamos las demandas de la comunidad sancarlista, la autonomía universitaria y el rol que tienen las Cortes en nuestra democracia, por eso confiamos en que la vía legal corrija lo que deba corregirse, hemos hecho nuestra parte y hoy Guatemala espera que la justicia funcione para dar respuestas claras a la comunidad sancarlista y al pueblo", concluyó. 

EN IMÁGENES. Tensión en las afueras de la Usac tras toma de posesión de Mazariegos

Grupos que respaldan la gestión de Walter Mazariegos y otros que la rechazan mantienen presencia en el perímetro del campus central.

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