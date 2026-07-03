 Guatemalteco culpable en tráfico de migrantes: 53 muertos

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Guatemalteco se declara culpable en incidente de tráfico de migrantes que dejó 53 muertos

La sentencia de Rigoberto Miranda Orozco está programada para el 8 de octubre y enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

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El presunto líder de una organización de tráfico de personas con sede en Guatemala se declaró culpable por su participación en el incidente de contrabando de migrantes más mortífero en la historia de Estados Unidos, que dejó a 53 indocumentados muertos y 11 heridos, en San Antonio (Texas).

Rigoberto Ramón Miranda Orozco se declaró culpable de varios cargos por conspiración para introducir ilegalmente a inmigrantes a Estados Unidos con resultado de muerte.

El incidente ocurrió el 27 de junio de 2022 cuando 66 indocumentados fueron traficados en un camión sin ventilación desde México a EE.UU. cuando el termómetro marcaba en el exterior más de 38 grados Celsius. Para cuando el vehículo llegó a San Antonio (Texas) 48 migrantes ya habían fallecido.

Otros cinco migrantes murieron tras ser trasladados a hospitales locales. Seis niños y una mujer embarazada se encontraban entre los fallecidos.

Miranda Orozco admitió haber organizado el transporte y el alojamiento de varios inmigrantes en Guatemala, México y Estados Unidos, según documentos judiciales.

En agosto de 2024, el guatemalteco fue arrestado en Guatemala a petición de Estados Unidos para su extradición.

Su arresto formó parte de una operación a gran escala durante la cual las fuerzas del orden guatemaltecas ejecutaron múltiples órdenes de registro y arresto en todo el país. El hombre fue extraditado de Guatemala en marzo de 2025.

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La Pastoral de Movilidad Humana de la Frontera México - Guatemala señaló que los grupos criminales han encontrado en el flujo migratorio una fuente de ingresos sumamente lucrativa.

Podría enfrentar cadena perpetua

La sentencia de Miranda Orozco está programada para el 8 de octubre y enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

"Miranda Orozco era un organizador clave en una compleja red de tráfico de personas que priorizaba las ganancias y ponía en peligro a las personas", declaró en un comunicado el fiscal general adjunto A. Tysen Duva.

El fiscal añadió que el caso pone de manifiesto que los delitos migratorios y el tráfico de personas tienen consecuencias "de gran alcance".

Dos hombres ya fueron sentenciados por este caso: Felipe Orduña Torres fue condenado a cadena perpetua y Armando González Ortega fue sentenciado a 83 años de prisión. Juntos enfrentan multas económicas de 250.000 dólares cada uno.

El conductor del camión, Homero Zamorano Jr., que se declaró culpable de los cargos relacionados con la tragedia, espera sentencia.

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Familiares recibieron el ataúd con los restos de Denis Niz Barrios, de 25 años, originario del municipio de San Pablo en el departamento (provincia) de San Marcos, oeste y fronterizo con México, señaló el Minex.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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