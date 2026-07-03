Cambian precios de combustibles tras finalizar subsidio

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó oficialmente el fin del subsidio aplicado a las gasolinas y al diésel a partir de las 24:00 horas del 2 de julio. Por lo que ya se observaron los primeros cambios en el mercado de los combustibles.
El subsidio estuvo vigente por dos meses y consistía en Q5 para el galón de gasolina y Q8 para el diésel, lo que permitió aliviar temporalmente el impacto en la economía por el aumento en precios del petróleo a nivel internacional derivado del conflicto en Medio Oriente.
La cartera indicó que debido al agotamiento de la disponibilidad presupuestaria se concluiría con este aporte para los combustibles que despachan las empresas importadoras hacia la cadena de distribución. En tanto, los expendios dejarán de otorgarlo cuando se agoten los inventarios que fueron adquiridos con ese beneficio.
"Los precios de referencia se mantendrán hasta agotar existencias; posteriormente, volverán gradualmente a los valores normales", detalló la institución.
En ese contexto, se hizo un monitoreo este viernes 3 de julio en diferentes sectores, especialmente del área metropolitana, donde se pudo observar que al menos tres marcas distintas de este producto ya ha incrementado sus precios.
Los valores a los que se ofrecen los combustibles en modalidad autoservicio tras dejarse de aplicar el subsidio son los siguientes:
- Superior - Q37.09
- Regular - Q36.09
- Diésel - Q35.79
Mantendrán controles en expendios de combustibles
Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas enfatizaron que, tal como se hizo durante la vigencia del subsidio, se mantendrán las inspecciones en las estaciones de servicio a nivel nacional para constatar que los valores se apliquen correctamente en beneficio de la población.
Mientras tanto, el pasado 11 de mayo, el Ministerio Público (MP) dio a conocer que continúa con las diligencias de investigación derivadas de las denuncias recibidas por el incremento en el precio de los combustibles. Las mismas están a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos.
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador detalló que, como parte de las acciones desarrolladas, los equipos fiscales requirieron información contable y registros financieros a distintas estaciones de servicio señaladas en las denuncias.
De acuerdo con la oficina, hasta ese momento se tenía registro de que 60 establecimientos habían cumplido con remitir la documentación solicitada, mientras que 19 estaciones tenían pendiente la entrega de dicha información.