 Cambian precios de combustibles tras finalizar subsidio

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
113
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Nacionales

Finaliza subsidio a combustibles; estaciones ya reflejan cambios en los precios

El Ministerio de Energía y Minas anunció la finalización del apoyo temporal debido al agotamiento de la disponibilidad presupuestaria.

Compartir:
combustibles-gasolina-diesel-emisoras-unidas7.jpg,
combustibles-gasolina-diesel-emisoras-unidas7.jpg / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) confirmó oficialmente el fin del subsidio aplicado a las gasolinas y al diésel a partir de las 24:00 horas del 2 de julio. Por lo que ya se observaron los primeros cambios en el mercado de los combustibles.

El subsidio estuvo vigente por dos meses y consistía en Q5 para el galón de gasolina y Q8 para el diésel, lo que permitió aliviar temporalmente el impacto en la economía por el aumento en precios del petróleo a nivel internacional derivado del conflicto en Medio Oriente.

La cartera indicó que debido al agotamiento de la disponibilidad presupuestaria se concluiría con este aporte para los combustibles que despachan las empresas importadoras hacia la cadena de distribución. En tanto, los expendios dejarán de otorgarlo cuando se agoten los inventarios que fueron adquiridos con ese beneficio.

"Los precios de referencia se mantendrán hasta agotar existencias; posteriormente, volverán gradualmente a los valores normales", detalló la institución.

En ese contexto, se hizo un monitoreo este viernes 3 de julio en diferentes sectores, especialmente del área metropolitana, donde se pudo observar que al menos tres marcas distintas de este producto ya ha incrementado sus precios.

Los valores a los que se ofrecen los combustibles en modalidad autoservicio tras dejarse de aplicar el subsidio son los siguientes:

  • Superior - Q37.09
  • Regular - Q36.09
  • Diésel -  Q35.79

Mantendrán controles en expendios de combustibles

Las autoridades del Ministerio de Energía y Minas enfatizaron que, tal como se hizo durante la vigencia del subsidio, se mantendrán las inspecciones en las estaciones de servicio a nivel nacional para constatar que los valores se apliquen correctamente en beneficio de la población.

Mientras tanto, el pasado 11 de mayo, el Ministerio Público (MP) dio a conocer que continúa con las diligencias de investigación derivadas de las denuncias recibidas por el incremento en el precio de los combustibles. Las mismas están a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos.

El Departamento de Información y Prensa del ente investigador detalló que, como parte de las acciones desarrolladas, los equipos fiscales requirieron información contable y registros financieros a distintas estaciones de servicio señaladas en las denuncias.

De acuerdo con la oficina, hasta ese momento se tenía registro de que 60 establecimientos habían cumplido con remitir la documentación solicitada, mientras que 19 estaciones tenían pendiente la entrega de dicha información.

En Portada

Finaliza subsidio a combustibles; estaciones ya reflejan cambios en los preciost
Nacionales

Finaliza subsidio a combustibles; estaciones ya reflejan cambios en los precios

10:50 AM, Jul 03
Sarampión: Cifra de personas fallecidas se incrementa a 24t
Nacionales

Sarampión: Cifra de personas fallecidas se incrementa a 24

09:39 AM, Jul 03
Guatemalteco se declara culpable en incidente de tráfico de migrantes que dejó 53 muertost
Nacionales

Guatemalteco se declara culpable en incidente de tráfico de migrantes que dejó 53 muertos

07:25 AM, Jul 03
Rigoberta Menchú: La impunidad se aprovechó de la justicia en Guatemalat
Nacionales

Rigoberta Menchú: La impunidad se aprovechó de la justicia en Guatemala

08:40 AM, Jul 03
Conoce a las 27 candidatas a Miss Universe Guatemala 2026t
Farándula

Conoce a las 27 candidatas a Miss Universe Guatemala 2026

09:52 AM, Jul 03

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolEstados UnidosCopa del MundoMéxicoredes socialesBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar