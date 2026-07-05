 Accidente de microbús causa heridos en Coatepeque

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Accidente de microbús causa heridos en Coatepeque, Quetzaltenango

Paramédicos dieron asistencia médica a varios pasajeros, quienes sufrieron heridas tras el accidente de un microbús.

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La unidad de transporte de pasajeros se salió de la ruta por causas que no se han aclarado., Bomberos Municipales Departamentales.
La unidad de transporte de pasajeros se salió de la ruta por causas que no se han aclarado. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
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El Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales reportó un accidente de tránsito que involucra un microbús, durante la mañana de este domingo, 5 de julio de 2026, en la Finca Argelia, del municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango. Los uniformados indicaron que en este lugar localizaron a varias personas con lesiones leves, pero con crisis nerviosa a causa del miedo que les causó el percance vial.

De los lesionados, los cuerpos de rescate consideraron que era necesario hacer el traslado de dos pasajeros hacia un centro asistencial, por lo que, tras darles los primeros auxilios, los llevaron a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque, en el territorio de  Quetzaltenango.

Para hacer el traslado de los heridos, los rescatistas utilizaron las ambulancias con placas AD-160 y ALB-1, para llevar a los afectados desde el lugar de los hechos, hasta la clínica en donde recibieron atención médica.

Los pasajeros del microbús que fueron trasladados hacia el centro asistencial fueron identificados como William Emmanuel Hernández López, de 21 años de edad. Las autoridades determinaron que el paciente es originario de Mazatenango, Suchitepéquez.

El afectado presentaba un hematoma en la parte frontal del cráneo y golpes en una de las piernas. Los paramédicos narraron que Hernández quedó prensado entre los hierros del vehículo.

El segundo de los pasajeros del microbús que fue trasladado al nosocomio es Adriel García, de 63 años y originario de Coatepeque. El paciente presentaba golpes en el tobillo, según el diagnóstico de los paramédicos.

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¿Cómo ocurrió el accidente del microbús?

Según la versión de los pasajeros, el chofer de la unidad de transporte perdió el control del vehículo cuando recorrían la carretera. Como consecuencia, el vehículo chocó de frente en contra de un árbol, luego de salirse de la ruta.

En las imágenes compartidas por los rescatistas se puede observar que la unidad de transporte no presenta información de la empresa de transportes a la que pertenece. Sin embargo, se logra apreciar que el número de placa de la misma es comerciales 417BFQ.

Accidente de microbús causa heridos en Coatepeque, Quetzaltenango | Bomberos Municipales Departamentales

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