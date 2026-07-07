PNC frustra ataque en San Pedro Ayampuc

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes, 7 de julio, sobre la captura de dos hombres señalados como presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha, durante un operativo realizado en el lote 1, manzana K, del sector Lomas de San José II, en el municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala.
Los detenidos fueron identificados como José Daniel Díaz Flamengo, conocido con el alias de "Chero", y Gustavo Adolfo Orellana Barrientos, de 20 años, alias "Colocho". La acción que permitió interceptarlos estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 12 y de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
De acuerdo con el reporte emitido por la institución de seguridad, los agentes observaron a los sospechosos cuando presuntamente se disponían a atacar a trabajadores de un taller mecánico. Ambos se movilizaban en una motocicleta y, al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga, por lo que fueron perseguidos y capturados.
Las autoridades indicaron que los detenidos fueron puestos a disposición de un juzgado competente para solventar su situación legal, mientras continúan las investigaciones del caso.
Decomisan armas
Durante la diligencia, las autoridades les incautaron una carabina calibre 9 milímetros, que contaba con reporte de robo desde el 9 de enero de 2025 en la colonia Majadas, zona 11 de la capital.
Además, se decomisó una pistola con el registro esmerilado, dos granadas, dos tolvas, 75 municiones de diferentes calibres y dos teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a análisis como parte de la investigación.
Según la PNC, con este operativo se evitó un presunto ataque armado en San Pedro Ayampuc y se reforzó la presencia policial en ese municipio, así como en distintos sectores de la zona 18, como parte de las acciones de seguridad que se desarrollan en esas áreas.
* Con información del periodista Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7