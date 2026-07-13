 Capturan a señalado de asaltar y agredir a comerciante en Quetzaltenango

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Capturan a señalado de asaltar y agredir a comerciante en Quetzaltenango

La detención se realizó luego de que una denuncia ciudadana alertara a las autoridades sobre el hecho delictivo

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El presunto asaltante fue detenido en la zona 1 de Quetzaltenango., PNC
El presunto asaltante fue detenido en la zona 1 de Quetzaltenango. / FOTO: PNC
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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un hombre de 31 años, en la zona 3 de Quetzaltenango, señalado de presuntamente asaltar a una comerciante utilizando un cuchillo.

De acuerdo con la información policial, la detención se realizó luego de que una denuncia ciudadana alertara a las autoridades sobre el hecho delictivo. El sospechoso habría despojado a una tendera del dinero de las ventas y posteriormente la agredió físicamente.

Al momento de su aprehensión, los agentes le incautaron Q540 en efectivo, monto que presuntamente corresponde al dinero robado durante el asalto.

Como parte de las evidencias presentadas por las autoridades, también se cuenta con un video que documenta tanto la agresión contra la víctima como el momento en que se cometió el robo.

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