Villa Nueva: Fallas y colisiones afectan el tránsito

Una serie de incidentes viales se reporta este lunes, 20 de julio, en el municipio de Villa Nueva, Guatemala, por lo que las autoridades se encuentran dándole seguimiento a las diferentes emergencias con el fin de reducir el impacto en la movilidad.
Uno de los puntos afectados es la subida de Villa Lobos, donde un tráiler que presenta desperfectos mecánicos permanecía obstaculizando uno de los carriles centrales y esto afectaba la circulación.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) detalló que se coordinaron las acciones necesarias para movilizar el obstáculo de la vía pública y liberar por completo el paso en este importante tramo.
Una situación similar se presentó en el kilómetro 15 de la ruta CA-9 , donde un automóvil tipo sedan con desperfectos mecánicos se quedó detenido y ocupaba parcialmente dos de los carriles en el área que conduce hacia la Ciudad de Guatemala. La PMT coordinó para movilizarlo.
Asimismo, en la ruta de Bárcenas, Villa Nueva, hacia Milpas Altas, Sacatepéquez, un camión con fallas permaneció obstaculizando uno de los carriles, por lo que fue necesaria la presencia de grúas para su retiro.
Colisión vehicular y vehículo sin gasolina
Otro de los incidentes que tiene un impacto en el tránsito este lunes fue una colisión vehicular en el kilómetro 14.8 de la ruta CA-9, con dirección a la Ciudad de Guatemala. Las autoridades de tránsito le dan seguimiento a la situación en esta zona para movilizar los vehículos involucrados.
Mientras tanto, uno de los carriles permanece obstaculizado debido a que un automóvil se quedó sin gasolina y su conductor no pudo continuar la marcha. El usuario estaba en proceso de colocar el combustible necesario para solucionar la situación y estaría movilizándose lo antes posible.
Por aparte, la PMT reportó alta carga vehicular en el km. 15 de la ruta CA-9, con dirección a la capital, aunque no se tiene detectado algún obstáculo en el sector.