 Tránsito complicado por accidentes en zonas 17 y 18
Nacionales

Incidentes viales y vehículos averiados afectan tránsito en zonas 17 y 18

Las autoridades instalaron un carril reversible desde puente San Rafael para ir hacia zona 6.

Cabezal está bloqueando la salida de Viaducto Lomas del Norte en zona 17., PMT capitalina/Montejo
Una serie de incidentes de tránsito se reporta desde la madrugada de este lunes, 9 de marzo, y genera un impacto directo en la circulación vehicular en áreas de las zonas 6, 17 y 18 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades les dan seguimiento a las emergencias.

Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que un camión con fallas mecánicas bloquea el carril derecho sobre el puente Belice, yendo de zona 18 para zona 6.

"Una grúa fue coordinada. Precaución por maniobras porque se están retirando más camiones y cabezales que fueron afectados y quedaron dentro del horario con restricción", explicó el funcionario.

Agregó que en la bajada de colonia Atlántida, sobre la 7ª calle 7ª avenida de zona 18, se encuentra un bus escolar con averías mecánicas. Los encargados de esta unidad contrataron una grúa y se coordinan las maniobras para reubicarlo y liberar el descenso a calzada La Paz.

Mientras tanto, se informó que otro cabezal está bloqueando la salida de Viaducto Lomas del Norte en zona 17.

En seguimiento de estos hechos, la PMT ha instalado un carril reversible desde colonia Los Olivos para colonia Lavarreda y colonia Atlántida zona 18. Por ello, se pidió precaución a los usuarios que transitan por la Diagonal 25 de zona 18.

"De manera obligatoria se envía transito sobre carril auxiliar al oriente y de esta manera permitir en el sótano, el establecimiento del carril reversible que se dirige hacia la zona 6 y ayudar la demanda afectada sobre zona 18 por camión averiado en puente Belice", explicó Montejo.

Con respecto a las medidas que se han tomado para apoyar en la movilidad vehicular, agregó que también se instaló un carril reversible desde puente San Rafael para ir hacia zona 6.

Colisión en el sector

En las primeras horas de este lunes, la PMT reportó una colisión en la que se vieron involucrados los conductores de un camión y un automóvil. El hecho ocurrió en el carril auxiliar del puente Atlántida, en la ruta CA-9 Norte, kilómetro 4.5 de la zona 18.

Se confirmó que el incidente no dejó personas heridas, solo daños materiales. Además, ya se han reubicado los obstáculos en la bahía vial bajo el puente Los Alamos.

