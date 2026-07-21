 Congreso cuestiona manejo de recursos en la DIGEF
Nacionales

Comisión de Deportes detecta dudas sobre el manejo de recursos en la DIGEF

Diputados analizaron la gestión administrativa y financiera de la DIGEF durante una reunión de fiscalización en la que también se expusieron hallazgos de auditorías de la Contraloría.

Compartir:
Comisión de Deportes detecta dudas sobre el manejo de recursos en la DIGEF - Congreso de Guatemala
Comisión de Deportes detecta dudas sobre el manejo de recursos en la DIGEF / FOTO: Congreso de Guatemala
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Comisión de Deportes del Congreso de la República llevó a cabo una reunión de fiscalización, en modalidad híbrida, con autoridades de la Dirección General de Educación Física (DIGEF) y de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para analizar la ejecución presupuestaria, los procesos de contratación y las adquisiciones realizadas por la institución entre 2024 y 2026. La sesión fue presidida por el diputado José Chic y contó con la participación del vicepresidente de la sala, Luis Javier López, así como de los congresistas Alma Luz Guerrero y Duay Martínez. Durante el encuentro, varios legisladores cuestionaron la ausencia del director de la DIGEF y solicitaron explicaciones sobre distintos procedimientos administrativos.

Uno de los principales temas abordados fue el resultado de las auditorías practicadas por la Contraloría General de Cuentas durante 2025. De acuerdo con la información presentada por la entidad fiscalizadora, se detectaron seis hallazgos relacionados con bienes adquiridos que permanecen sin utilizar, la compra de boletos aéreos y diversas irregularidades en contratos administrativos. Estos señalamientos fueron expuestos como parte del seguimiento al manejo de los recursos públicos asignados a la Dirección General de Educación Física.

Congreso exige respuestas tras auditorías que revelan seis hallazgos en la DIGEF

Los diputados también manifestaron inquietudes sobre posibles anomalías en procesos de licitación, la distribución de insumos deportivos, la contratación de asesores jurídicos y los trabajos de remozamiento ejecutados por la institución. Asimismo, expresaron su preocupación por la limitada cobertura de maestros de educación física en el país y por el bajo nivel de ejecución presupuestaria registrado por la DIGEF, aspectos que, señalaron, podrían afectar el cumplimiento de los programas deportivos y educativos.

Como resultado de la reunión, los integrantes de la Comisión de Deportes solicitaron a la Contraloría General de Cuentas reforzar las labores de fiscalización e investigación para determinar si existieron responsabilidades administrativas o legales en los casos señalados.

Los legisladores indicaron que continuarán dando seguimiento al desempeño de la DIGEF y a la administración de los recursos públicos, con el objetivo de promover una gestión más transparente, eficiente y orientada al fortalecimiento de la educación física y el deporte en Guatemala.

En Portada

Subsidio o aumento del pasaje: gremios del transporte plantean salidas a la crisist
Nacionales

Subsidio o aumento del pasaje: gremios del transporte plantean salidas a la crisis

10:42 AM, Jul 21
Taxistas bloquean distintos puntos en la capital y Villa Nuevat
Nacionales

Taxistas bloquean distintos puntos en la capital y Villa Nueva

11:05 AM, Jul 21
CC da trámite a amparo contra interpelaciones simultáneas a ministrost
Nacionales

CC da trámite a amparo contra interpelaciones simultáneas a ministros

01:34 PM, Jul 21
El padre de Mac Allister revela qué pasó en el vestuario de Argentina durante la final del Mundialt
Deportes

El padre de Mac Allister revela qué pasó en el vestuario de Argentina durante la final del Mundial

10:01 AM, Jul 21
Día Mundial del Perro: estas son las 10 razas más inteligentes, según la cienciat
Tendencias

Día Mundial del Perro: estas son las 10 razas más inteligentes, según la ciencia

02:22 PM, Jul 21

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolMessiFIFAEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar