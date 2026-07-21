Congreso cuestiona manejo de recursos en la DIGEF

La Comisión de Deportes del Congreso de la República llevó a cabo una reunión de fiscalización, en modalidad híbrida, con autoridades de la Dirección General de Educación Física (DIGEF) y de la Contraloría General de Cuentas (CGC) para analizar la ejecución presupuestaria, los procesos de contratación y las adquisiciones realizadas por la institución entre 2024 y 2026. La sesión fue presidida por el diputado José Chic y contó con la participación del vicepresidente de la sala, Luis Javier López, así como de los congresistas Alma Luz Guerrero y Duay Martínez. Durante el encuentro, varios legisladores cuestionaron la ausencia del director de la DIGEF y solicitaron explicaciones sobre distintos procedimientos administrativos.
Uno de los principales temas abordados fue el resultado de las auditorías practicadas por la Contraloría General de Cuentas durante 2025. De acuerdo con la información presentada por la entidad fiscalizadora, se detectaron seis hallazgos relacionados con bienes adquiridos que permanecen sin utilizar, la compra de boletos aéreos y diversas irregularidades en contratos administrativos. Estos señalamientos fueron expuestos como parte del seguimiento al manejo de los recursos públicos asignados a la Dirección General de Educación Física.
Congreso exige respuestas tras auditorías que revelan seis hallazgos en la DIGEF
Los diputados también manifestaron inquietudes sobre posibles anomalías en procesos de licitación, la distribución de insumos deportivos, la contratación de asesores jurídicos y los trabajos de remozamiento ejecutados por la institución. Asimismo, expresaron su preocupación por la limitada cobertura de maestros de educación física en el país y por el bajo nivel de ejecución presupuestaria registrado por la DIGEF, aspectos que, señalaron, podrían afectar el cumplimiento de los programas deportivos y educativos.
Como resultado de la reunión, los integrantes de la Comisión de Deportes solicitaron a la Contraloría General de Cuentas reforzar las labores de fiscalización e investigación para determinar si existieron responsabilidades administrativas o legales en los casos señalados.
Los legisladores indicaron que continuarán dando seguimiento al desempeño de la DIGEF y a la administración de los recursos públicos, con el objetivo de promover una gestión más transparente, eficiente y orientada al fortalecimiento de la educación física y el deporte en Guatemala.