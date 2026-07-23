 Turismo en Guatemala: Crecimiento del 1% en 2026
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La llegada de turistas a Guatemala crece 1 % en el primer semestre de 2026

El Inguat destacó que Guatemala busca consolidar este año una senda de expansión tras alcanzar en 2024 un hito.

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Guatemala recibió en el primer semestre de este año 1,6 millones de visitantes internacionales, un 1 % más que en el mismo periodo del año anterior, informó este jueves el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Entre enero y junio aumentó en un 42 % la llegada de turistas de Colombia, Japón (39 %) o Rusia (30 %), frente a la caída de los procedentes de mercados tradicionales como El Salvador (-8 %) o EE.UU. (-4 %), indicó un reporte del Inguat sin precisar las cifras nominales.

La fuente oficial explicó que la caída en 4 % de la llegada de turistas estadounidenses fue provocada por un alza del 73 % en las tarifas aéreas y los reajustes logísticos por el Mundial de Fútbol 2026.

Guatemala acogerá una feria que promueve el turismo multidestino en Centroamérica

La estrategia busca que los visitantes internacionales recorran varios países en un mismo viaje, lo que permite aumentar la estadía y el gasto promedio por viajero.

Cifras respaldan estrategia de promoción

En cuanto al consumo, el informe solo especifica la cifra del primer trimestre, cuando los turistas realizaron pagos electrónicos (con tarjetas de crédito) por más de 142,2 millones de dólares, un 13 % más que en el mismo lapso del 2025.

Estados Unidos encabezó la derrama económica con 78,5 millones de dólares de ese gasto

Para el Inguat, estos resultados respaldan la estrategia de promoción para atraer visitantes.

A estos indicadores se suma un incremento del 3,7 % en el Índice de Percepción Turística Global del país centroamericano, medido por la firma de inteligencia Mabrian, que también destacó un aumento del 4,4 % en la percepción de seguridad, superando a destinos competidores en la región como México o Perú.

El Inguat destacó que Guatemala busca consolidar este año una senda de expansión tras alcanzar en 2024 un hito al superar por primera vez los 3 millones de viajeros, por lo que proyecta cerrar 2026 con la recepción de 3,63 millones de visitantes, como paso previo hacia la meta de los 4 millones proyectada para 2027.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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