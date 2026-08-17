 PNC captura a presunto asaltante en Villa Nueva
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Presunto asaltante es interceptado tras intentar huir en motocicleta

La PNC recibió denuncias sobre la presencia de “moto ladrones” en Villa Nueva y activó el operativo que permitió detener al sospechoso.

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. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad dieron a conocer este lunes, 17 de agosto, que capturaron a un presunto asaltante como resultado de un operativo implementado en la entrada de residenciales Ciudad Santa Clara, zona 3 del municipio de Villa Nueva, Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) recibió denuncias de parte de ciudadanos con respecto a la presencia de individuos que estarían cometiendo asaltos a bordo de motocicletas, por lo que los agentes de la comisaría 15 implementaron los protocolos correspondientes.

De acuerdo con la información compartida por la institución, en el lugar fue capturado el sospechoso, conocido con el alias "Navi", de 24 años, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

Los agentes le dieron persecución y finalmente pudieron interceptar al individuo, a quien se le incautó una réplica de pistola de gas comprimido, dos celulares y una billetera.

"Uno de los teléfonos y la billetera fueron reconocidos por su propietario, quien manifestó que momentos antes había sido víctima de asalto", detalló la entidad de seguridad.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su situación legal.

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