Último día de recepción: Aspirantes a Contralor presentan expedientes

La Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030 continúa con la recepción de expedientes de los aspirantes al cargo. Esta fase concluye hoy, martes 25 de agosto, a las 17:00 horas.
Hasta el momento suman 13 los profesionales que han acudido a la oficina habilitada en la sede de la Universidad Rafael Landívar (URL), ubicada en la zona 16 de la Ciudad de Guatemala, para cumplir con la entrega de la papelería correspondiente.
Ayer, la jornada finalizó con un total de cinco postulantes, a los que se han sumado otros ocho que hicieron el trámite correspondiente hoy en horas de la mañana. Se espera que en el transcurso de la tarde se sumen más expedientes.