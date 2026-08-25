Impactante video de balacera y asalto: cómplice abandonado

En las redes sociales circula un video en el que se observa cómo se dio un incidente armado que finalizó con la muerte de al menos dos personas en un sector del departamento de Escuintla. El caso se registró durante la madrugada de este martes, 25 de agosto, y ha generado una serie de pronunciamientos tomando en cuenta la manera en que ocurrieron los hechos y que hubo personas que lograron darse a la fuga.
Según detalles difundidos por el Centro de Información Municipal (CIM) de Palín, las cámaras captaron que cuatro individuos a bordo de motocicletas estaban siguiendo a un motorista desde la ruta de Amatitlán hacia Palín, aparentemente buscando el sector y el momento para despojarlo de sus pertenencias y del vehículo de dos ruedas.
Sin embargo, al interceptar al conductor para ejecutar el asalto, él respondió accionando el arma de fuego que portaba. Las balas alcanzaron a los presuntos delincuentes y dos de ellos quedaron abatidos inmediatamente en el lugar, mientras que los demás se daban a la fuga.
Abandona a compañero
La narración que acompaña el video compartido por el CIM de Palín indica que las cámaras también captaron el momento en el que uno de los involucrados en el aparente intento de asalto, que resultó herido, fue abandonado por su cómplice.
"El video muestra cómo uno de los presuntos delincuentes observa a su compañero gravemente herido. Por un instante parece dudar, pero en seguida acelera su motocicleta y huye, dejándolo abandonado sobre el asfalto. Ese momento deja una reflexión: ‘en los malos pasos no existen amigos’", señala.
Agrega que, en la escena, además de los cuerpos de los dos supuestos asaltantes, también fue encontrada una motocicleta que aparentemente había sido robada días antes y en la que viajaban los presuntos delincuentes.