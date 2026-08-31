 Video capta ataque de motosicarios en Santa Catarina Pinula
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Video capta ataque de motosicarios en Santa Catarina Pinula

Reconocimiento facial ayuda a ubicar a motosicarios tras ataque armado.

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Cámara capta a motosicarios durante ataque armado en Santa Catarina Pinula., Captura de pantalla video de X.
Cámara capta a motosicarios durante ataque armado en Santa Catarina Pinula. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Una cámara de seguridad captó el momento en que dos motosicarios presuntamente intentaron perpetrar un ataque armado en la colonia Santo Domingo, en Cristo Rey, Santa Catarina Pinula. El hecho quedó registrado por el sistema de videovigilancia del municipio.

De acuerdo con el alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, los dos sospechosos se movilizaban a bordo de una motocicleta y aparentemente tenían como objetivo atacar a varias personas que se encontraban en el sector.

En las imágenes se observa cómo el hombre que viajaba como acompañante se prepara para sacar un arma de fuego y disparar contra las víctimas. Sin embargo, en ese momento un vecino interviene y golpea al presunto atacante con una botella de vidrio.

Tras la agresión, el sospechoso desciende de la motocicleta y corre detrás de las personas que habrían sido el objetivo del ataque. Mientras las persigue, realiza varios disparos en dirección a un callejón, donde las víctimas intentaban ponerse a salvo.

Capturan a motosicarios 

El incidente provocó la movilización de las fuerzas de seguridad, que posteriormente utilizaron información obtenida mediante las cámaras de reconocimiento facial y el centro de monitoreo municipal para localizar a los presuntos responsables.

Las autoridades lograron ubicar y capturar a los dos hombres señalados de participar en el ataque. Ambos fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes en Torre de Tribunales, donde deberán enfrentar el proceso legal respectivo.

El video del ataque evidencia la rápida reacción del vecino que intervino y también permitió documentar la forma en que los presuntos motosicarios intentaron ejecutar el ataque antes de escapar del lugar.

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