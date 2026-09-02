PEN Alemania reconoce a Zamora por su defensa de la libertad de prensa

El Premio Hermann Kesten de PEN Alemania, financiado por el Ministerio de Ciencia, Investigación, Artes y Cultura de Hesse, se otorgará este año al periodista y editor guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín.
Najem Wali, vicepresidente y responsable del programa de escritores encarcelados de PEN Alemania, expresó: "A pesar de años de intimidación, persecución y encarcelamiento, José Rubén Zamora Marroquín no se ha dejado disuadir de defender la libertad de expresión".
Agregó que con el Premio Hermann Kesten se busca apoyarlo en esa lucha y, al mismo tiempo, honrar a un periodista que, según sus palabras, ha pagado un alto precio personal por la libertad de prensa en Guatemala.
La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 24 de noviembre de 2026 a las 19:00 horas en el Kammerspiele del Teatro Estatal de Darmstadt.